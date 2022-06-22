أحدث ظهور للفنانة فيروز بعد غياب سنوات.. «هلي يا ملاك البيت»

فاجأت الفنانة فيروز جمهورها بأحدث ظهور لها، بعد فترة طويلة من الاختفاء عن السوشيال ميديا، إذ نشرت ابنتها ريما الرحباني، أحدث صورة لوالدتها النجمة اللبنانية الكبيرة فيروز، رفقة نجليها زياد وهلى الرحباني، وذلك داخل إحدى الكنائس، أثناء المشاركة في القداس السنوي عن راحة نفس عاصى والد ريم، وليال شقيقتها.

أحدث ظهور للفنانة فيروز

وعلقت ريما الرحباني على الصورة قائلة: « فيروز (إمّي)، زياد (أخوي)، وهلي الرحباني (أخوي)، الثلاثاء 21 حزيران 2022 في تمام الساعة 8 و 21 دقيقة، داخل كنيسة السيّدة المحدثة بكفيا كنيسة العاصي، القداس السنوي عن راحة نفس عاصي (أبوي) وليال الرحباني (أختي)، مع الصديق الأبونا ملحم».

وطالبت ابنة الفنانة فيروز جمهورها بالدعاء لـ«جارة القمر»: «هلي يا ملاك البيت، الله يحرسك ويطوّل عمرك ويخلّيك بركة هالبيت».

وأضافت: «أسئلة كتير كنت أطرحها بيني وبين حالي، أطرحها على خوارنة ومطارين ..على فلاسفة ومؤمنين .. فتش عنها بالكتب والأناجيل.. ولا مرّة حدا بجوابو ريّحني أو قنعني!، ليه هلي خلق بها العيلة؟ وليه صار معو هيك؟ ليه عاصي فل بكير؟ وليال فلّت أبكر من بكير!.. وليه؟ وليه؟ ولَيْهات كتيرة ضل اسألها.. ونفسي ما ترتاح من الوَجع ومن الأسئلة!».

ريما الرحباني: اسمع كلام كتير ما يعنيلي شي

وتابعت ريما الرحباني: «اسمع كلام كتير ما يعنيلي شي ما يحرّك فيّي شي!، (ضريبة الشهرة) مقابل كل فرح في وجع!، ومقابل كل نجاح في بِكي، وما كانت تِرضى نفسي ولا تِستَكين، وربنا شو؟ بيَعطي وبياخد؟ ربنا ليه راضي بها الظلم كلّو على ها الأرض الواسعة؟، ليه ما وزّع كَرمو على كل الناس بالعَدل والتَساوي؟ ليه؟ ليه؟».

واستطردت: «ما بنكر إنّي مرّات كتير بكيت وصلّيت أنا وحالي ووحدي أحتجّيت، وزعلت منّو وما عدت احكيه، بس مش من زمان لقيت الجواب، هلي بيناتنا نحنا بالذات ت نضَل ماشيين عَ الأرض!، هلي حمانا من ضو الشهرة والمال والجاه والتكبُّر، والتعجرُف وكل ملذّات الحياة الفانية، هلي نقّى نفوسنا وقلوبنا وطهّرها!، هلي رد عنّا ضربات الحقد الماكر والحسد والغيرة، هلي خلانا نضل مجموعين وخلّا ها البيت ما يعيش فيه إلا الحُب، وخلا قلوبنا توزّع حب وفرح عالناس كل الناس».