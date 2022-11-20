«طلعت مصطفى» توقع اتفاقية مع «ڤاليو» لتوفير خدمات الشراء بالتقسيط في اثنين من المراكز التجارية بمدينتي والرحاب

وفقاً للاتفاقية توفر شركة «ڤاليو» حلول الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) في كل من «أوبن آير مول» مدينتي و «جيت واي مول» الرحاب وتجهز ساحتين لمشاهدة مباريات كرة القدم القادمة

قامت مجموعة «طلعت مصطفى»، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري، بتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة «ڤاليو»، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) وذلك لتقديم خدمات الشراء بالتقسيط في كل من «أوبن آير مول» مدينتي و«جيت واي مول» الرحاب التابعين لمجموعة «طلعت مصطفى»، وهما من أكبر المراكز التجارية المتكاملة في منطقة شرق القاهرة.

وبموجب هذه الشراكة سوف تقدم «ڤاليو» باقة متنوعة من العروض المميزة حصريًا للمتسوقين ورواد المراكز التجارية التابعة لمجموعة «طلعت مصطفى» على مدار العام. كما تخطط «ڤاليو» لافتتاح نقاط تفعيل لبرنامج «شقلباظ»، وهو أول برنامج من نوعه يتيح للعملاء استرداد قيمة مشترياتهم السابقة نقدًا وسدادها لاحقًا، وذلك لخدمة جميع المتسوقين سواءً من عملاء «ڤاليو» أو غير عملاء «ڤاليو».

كما تستعد «ڤاليو» لافتتاح ساحتين مجهزتين بأحدث التقنيات لمشاهدة مباريات كرة القدم القادمة، والتي تتيح لرواد المركزين تجربة فريدة تضاهي مشاهدة المباريات من الملعب، وذلك بتوفير مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك المأكولات والمشروبات، إلى جانب مختلف المسابقات والأنشطة التفاعلية.

ومن جانبه، أعرب عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة «طلعت مصطفى»، عن سعادته بتوقيع هذه الشراكة مع شركة «ڤاليو»، وذلك في إطار حرص المجموعة على تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى تعزيز وتطوير باقة خدماتها المقدمة عبر مراكزها التجارية. وأكد أن مجموعة «طلعت مصطفى» تعمل دائمًا على تقديم مختلف الخدمات وفق أحدث التقنيات بهدف تلبية احتياجات العملاء وتوفير أسلوب حياة عصري، مشيرًا إلى أن شركة «ڤاليو» هي الشريك الأمثل لتحقيق هذا الهدف بفضل باقة الخدمات والمنتجات المالية الابتكارية التي تقدمها، والتي تساهم في تلبية احتياجات العملاء وتوفر أنظمة شراء ميسرة لمختلف المنتجات.

وتعليقًا على هذه الشراكة، أكد وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو»، أن توقيع هذه الاتفاقية مع مجموعة «طلعت مصطفى»، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، يعكس حرص الشركة على تحقيق الريادة في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية (Fintech) عبر توقيع مثل هذه الشراكات الاستراتيجية والتي تساهم في تعزيز باقة المنتجات التي تقدمها «ڤاليو»، وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي على مجال تكنولوجيا الخدمات المالية. وأضاف حسونة أن هذه الشراكة تهدف إلى دعم المتسوقين والتجار على حد سواء في كل من «أوبن آير مول» و«جيت واي مول»، بعد نجاح المركزين من تحقيق معدلات نمو سريعة ليكونا ضمن أهم المراكز التجارية بمنطقة شرق القاهرة.

وأعرب حسونة عن اعتزازه بالتعاون مع مجموعة «طلعت مصطفى» التي تمثل إضافة قوية لشبكة «ڤاليو» من الشركاء الاستراتيجيين، مؤكدًا أن الشركة تتطلع لاستمرار هذه الشراكة المثمرة التي ستساهم في خلق المزيد من الفرص في السوق المصري وتوفر الحلول والخدمات التي تتميز بسهولتها وأسعارها المناسبة للعملاء.

ويعد «أوبن آير مول» مدينتي واحدًا من أكبر وجهات التسوق المتطورة التي تتبع أسلوب الحياة العصري في مصر والشرق الأوسط، حيث يجمع بين المناطق المفتوحة في الهواء الطلق و8 مباني تطل على المسطحات الخضراء الشاسعة والبحيرات الصناعية، ويمتد بمساحة إيجارية تبلغ 92 ألف متر مربع. ويضم المول مجموعة واسعة من كبرى العلامات التجارية من بينها "كارفور" وسينمات "رينيسانس" و"زارا" و"ماسيمو دوتي" و"إتش آند إم" و" ڤيرجين ميجا ستورز" و"كيكو ميلانو" و"ديكاثلون" وغيرها. ويقع «أوبن آير مول» مدينتي في قلب مناطق شرق القاهرة -على طريق السويس - على بعد 10 إلى 20 دقيقة فقط بالسيارة من القاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة ومدينة الرحاب، ويقدم خدمات لما يقرب من 4.5 مليون نسمة من سكان تلك المناطق.

ومن ناحية أخرى، يعد «جيت واي مول» الرحاب من أحدث المراكز التجارية ووجهات التسوق لمجموعة طلعت مصطفى، ويقع في موقع استراتيجي بمدينة الرحاب على مساحة 26 ألف متر مربع، وسيكون وجهة تجارية جديدة لكل من سكان الرحاب وكافة مناطق القاهرة الجديدة.

ويوفر «جيت واي مول» خدمات ترفيهية متكاملة، بالإضافة إلى خدمات تجارية وإدارية وطبية شاملة لسكان المدينة. ويضم المول مجموعة كبيرة من أبرز العلامات التجارية، من بينها "مغربي" و"بي تك" و"راية للإلكترونيات" و"ستاربكس" و"كيدز ستيشن"، "The Escape Room" ومقر لمساحات العمل المشتركة، إلى جانب "باندا ماركت"، وأول مركز للبولينج في مدينة الرحاب. ويمكن للعملاء الوصول إلى «جيت واي مول» بسهولة من خلال محور محمد نجيب والدخول عبر بوابة 12 مدينة الرحاب.