«أمازون مصر» توفر حلول تقسيط ميسّرة تصل إلى 60 شهر عبر Amazon.eg بالتعاون مع «ڤاليو» المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)

أعلنت أمازون مصر عن طرح حلول ميسّرة لتقسيط المشتريات بالتعاون مع شركة «ڤاليو»، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة، وذلك في إطار التزام «أمازون» المتواصل بتعزيز تجربة التسوق الإلكتروني للعملاء وتوفير حلول مرنة لسداد المشتريات.

يمكن للعملاء في مصر اختيار تقسيط مشترياتهم من تشكيلة واسعة من المنتجات عالية الجودة لأبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية بأسعار مميزة وخدمات توصيل سريعة وموثوقة

وسوف تتيح هذه الاتفاقية لعملاء أمازون مصر الذين هم عملاء «ڤاليو» أيضاً، اختيار طريقة الشراء من خلال موقع «أمازون» وتقسيط مشترياتهم بدون مقدم على فترات تتراوح ما بين 6 و60 شهراً، حيث يمكنهم الاختيار من تشكيلة واسعة من المنتجات عالية الجودة لأبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية، والتي تتميز بأفضل الأسعار وخدمات توصيل سريعة وموثوقة.

وتعد طريقة الدفع الجديدة من خلال شركة «ڤاليو» في إطار استراتيجية شركة «أمازون» الذي تركز على تقديم تجربة تسوق إلكتروني تحقق رضا العملاء، وتساهم في توفير تجربة سهلة ومريحة تتيح لهم الاستمتاع بالتسوق عبر متجر Amazon.eg من خلال حلول مرنة للسداد. وسوف تتيح هذه الاتفاقية لعملاء «أمازون» تقسيط مشترياتهم من تشكيلة متنوعة من المنتجات التي تتضمن الأجهزة الإلكترونية والأثاث والأزياء والرياضة والبقالة إلى جانب مستلزمات العناية بالطفل والتجميل والأجهزة المنزلية وغيرها العديد من المنتجات الأخرى، على ألا تقل قيمة المشتريات عن 500 جنيه. ومن جانبها ستوفر «ڤاليو» للعملاء شفافية تامة وسهولة في تخطيط مدفوعات الأقساط الخاصة بهم.

وصرح بيتر جورج، المدير الإداري لشركة أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني: "بينما نواصل تنمية أعمالنا في مختلف أنحاء العالم، أتطلع لأن تساهم أمازون مصر في تنمية الإقتصاد الرقمي للبلاد بطريقة مبتكرة يتمتع من خلالها عملاؤنا بتجربة شرائية متميزة من خلال وسائل دفع مرنة وسهلة ترتكز على طرق دفع مريحة. ومع إزدهار التكنولوجيا المالية في مصر، سنواصل إبتكار خدمات دفع محلية وبسيطة وبأسعار ملائمة وموثوق فيها مثل الشراء الآن، وادفع لاحقًا من خلال «ڤاليو» لنضمن لعملائنا تجربة تسوق ممتعة على أمازون."

ومن الجدير بالذكر، سوف يساهم هذا التعاون في توفير تجربة تسوق مريحة عبر منصة Amazon.eg تتيح للعملاء لهم تحديد طريقة الشراء الآن والدفع لاحقاً باستخدام حسابات «ڤاليو» الخاصة بهم، بعد إضافة منتجاتهم إلى عربة التسوق. كما يمكنهم تحديد خطة التقسيط بالمبالغ المحددة بوضوح ولإكمال عملية الشراء، سيُطلب من العملاء إضافة رقم حساب «ڤاليو» الخاص بهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء اختيار طريقة التقسيط بناءً على الحد الائتماني الذي تحدده «ڤاليو» لكل منهم، وهو ما سيساعدهم في تحديد قيمة وعدد الأقساط وفقاً لذلك.

هذا التعاون يرسخ مكانة «ڤاليو» كالمنصة رائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وفي هذا السياق، قال عمر الصاحي، المدير العام لشركة أمازون في مصر: "هذا التعاون مع شركة «ڤاليو» سوف يتيح لعملائنا خدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً (BNPL) وهي إحدى الخطوات الهامة في استراتيجية الشركة لتوفير طرق مرنة وموثوقة للسداد بما يضمن حصول عملائنا على تجربة تسوق مريحة". وأضاف الصاحي أن "هذا التعاون مع شركة «ڤاليو» يأتي في إطار مساعي أمازون المستمرة لتوفير طرق سهلة وفعالة تسهم في تخفيف الأعباء المالية عن عملائنا وتتيح لهم فرصة استثنائية لشراء منتجات المفضلة من بين مجموعة كبيرة من العلامات التجارية المحلية والعالمية من خلال حلول التقسيط المريحة والتي توفر لهم تجربة تسوق فريدة."

ومن جانبه، أعرب وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو» عن سعادته بترسيخ أطر التعاون مع واحدة من كبرى العلامات التجارية الدولية مثل «أمازون» والتي تأتي في إطار أهدافنا التي تتبلور أهم محاورها في تسهيل حصول العملاء بمختلف شرائحهم على المنتجات والخدمات من خلال حلول تقسيط ميسرة. فسوف تتيح «ڤاليو» للعملاء سداد قيمة مشترياتهم دون المساس بمدخراتهم وسهولة إتمام مشترياتهم بما يتناسب مع ميزانيتهم، وهو ما يمكنهم من الاستفادة من حلول التقسيط في شراء احتياجاتهم دون التعرض لأية ضغوط مالية."

ومن خلال هذا التعاون ، ستقوم كلاً من «أمازون مصر» و «ڤاليو» بالتوسع في باقة المنتجات والخدمات التي يقدمها كل منهم سعياً إلى تزويد العملاء بكل ما هو جديد، بما في ذلك تجربة تسوق لا مثيل لها على مجموعة واسعة من المنتجات إلى جانب خيارات الدفع الأكثر مرونة وسهولة والتي تضمن تخفيف العبء المالي على المتسوقين.

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