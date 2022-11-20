السياحة لقناة الحياة: غرف فندقية بأسعار مخفضة لمشجعي كأس العالم الزائرين لمصر

تحدثت الدكتورة سها بهجت المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، عن التفاعل مع إقامة كأس العالم في قطر، مشيرةً إلى أن الوزارة من خلال المجلس الأعلى قدمت تخفيضات 50% لجميع الزائرين الذين يحملون بطاقة «هيا» على المزارات السياحية والأثرية.

وأضافت خلال تصريحات مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «كما منحنا الفيزا مجانا، أي أن تكون تأشيرة مصر مجانية لحاملي بطاقة هيا، فضلا عن تقديم غرف الفنادق بأسعار مخفضة لمشجعي كأس العالم والتنسيق مع وزارة الطيران المدني لنقل المشجعين الراغبين في زيارة مصر خلال كأس العالم».

وتابعت: «نسقنا مع وزارة الطيران المدني من أجل نقل المشجعين الذين يرغبون في قضاء بعض الوقت في مصر بين المباريات، ونتمنى أن نرى النتائج في الأيام المقبلة».