تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم المفتوحة.. أكثر من 10 قنوات

بدأ اليوم الأحد مونديال كأس العالم 2022 والتي تستمر حتى يوم 18 ديسمبر المقبل، ما يجعل الكثيرين يبحثون عن تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم 2022 المفتوحة والمجانية، لمتابعة المباريات المختلفة.

تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم

وفيما يلي، نعرض في التقرير التالي، تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم 2022 المفتوجة:

تردد قناة الكأس القطرية

القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11919.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة bein sport 1 المفتوحة

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11013.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 3/4.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة bein sport 2 المفتوحة

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11054.

- الاستقطاب: أفقي.

-معدل الترميز: 27500.

-معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد القنوات الأجنبية التي تعرض مباريات كأس العالم

وجاءت تردد القنوات التي تعرض مباريات كأس العالم 2022 بشكل مجاني، ويمكن ضبطها من خلال المعلومات الآتية:

- قناة IRIB HD Iran التركية، التردد: 11881، معامل الترميز: 27500، الاستقطاب: أفقي، معدل تصحيح الخطأ ¾

- قناة BeINSPORTS1HD الفرنسية، التردد: 12168 معدل الترميز: 29700 الاستقطاب: V

- قناة BeINSPORTS2HD الفرنسية، التردد: 11856 معدل الترميز 29700 الاستقطاب: V

- قناة ZDF الألمانية، التردد: 11361 معدل الترميز 22000 الاستقطاب: H

أو تردد: 11953 معدل الترميز 27500 الاستقطاب: H

- قناة DASERST الألمانية، التردد: 11493 معدل الترميز 22000 الاستقطاب: H

- قناة GOLMUNDIALHD الاسبانية، تردد: 11436 معدل الترميز 22000 الاستقطاب: V

- قناة GOLMUNDIAL2HD الاسبانية، التردد: 11436 معدل الترميز 22000 الاستقطاب: V

- قناة ORFHD النساويـة، التردد: 12324 معدل الترميز 29700 الاستقطاب: H

- قناة SERVUSHD النمساوية، التردد: 12663 معدل الترميز 22000 الاستقطاب: H