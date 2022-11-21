نصائح عند شراء مسحوق الغسيل العادي أو الأوتوماتيك.. «يؤثر على الجلد»

يعد مسحوق الغسيل سواء العادي أو الأوتوماتيك من أهم المنتجات الرئيسية لدى المواطنين إذ يحرص العديد على اختيار النوع المناسب، خاصة أنه منتج يدوم استخدامه لفترات تتجاوز شهرا قبل شراء عبوة أخرى، فضلا عن استخدام نوعية الأوتوماتيك والعادي بمعظم المنازل المصرية.

كما أن له تأثيرا مباشرا على أيدي ربة المنزل وعلى صحة جلد الأسرة بأكملها فيمكن أن تتسبب جودة مسحوق الغسيل بالتهابات جلدية خاصة لذوي البشرة الحساسة.

نصائح لشراء مسحوق الغسيل

ولاختيار مسحوق الغسيل المناسب العادي والأوتوماتيك، وجهت سحر حامد عجاج مدير إدارة الإرشاد الاستهلاكي وحماية المستهلك بمديرية تموين محافظة سوهاج، في حديثها لـ«الوطن»، عدة نصائح يجب اتباعها لشراء مسحوق غسيل جيد ولا يؤثر على الجلد.

البحث عن صلاحية المسحوق

قالت «عجاج»، إن أهم ما يحدد جودة مسحوق الغسيل الأتوماتيك أو العادي تاريخ الصلاحية، مؤكدة أنه عند انتهاء صلاحية مسحوق الغسيل فإنه سيفقد جودته وقدرته على التنظيف، فيجب قبل شراء المنتج مراجعة تاريخ الصلاحية ومدة الاستخدام المتوقعة ليتم التأكد من استخدام المسحوق داخل مدة الصلاحية.

التكتلات تفقد المسحوق جودته

وتضيف «عجاج»: كما يجب التأكد من انسيابية المسحوق ولا توجد به تكتلات أو تحجرات، فالتكتلات تعني أنه تم تخزينه بطريقة خاطئة مما يفسد جودته، فيصبح منتهى الصلاحية أيضا وإن كان مازال بالصلاحية ولكن التخزين الخاطئ جعله فاسدا، مضيفة ان المسحوق منتهي الصلاحية يضر بالجلد وخاصة الجلد الحساس.

اختبار حساسية من المسحوق

لذا يجب أن تختبر ربة المنزل أو مستخدم المسحوق، تأثير المسحوق على الجلد ربما كان ذو تأثير حساس على الجلد فينصح بشراء عبوة صغيرة الحجم للتجربة عند استخدام مسحوق لأول مرة.