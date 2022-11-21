مواعيد مباريات اليوم من كأس العالم.. السنغال تواجه هولندا

3 مباريات مهمة يتابعها عشاق وجماهير الكرة العالمية، اليوم، ضمن منافسات المجموعتين الأولى والثانية لبطولة كأس العالم 2022 والتي تقام حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، حيث تضم المواجهات الساخنة اليوم، فرق «إنجلترا، وهولندا، والسنغال، وإيران، وأمريكا، وويلز».

مواعيد مباريات اليوم من كأس العالم

وترصد بوابة الوطن مواعيد لقاءات اليوم، والفرق المتنافسة، بتوقيت القاهرة، في إطار متابعات الوطن لبطولة كاس العالم 2022، وتوفير كل ما يبحث عنه القراء والمتابعين من عشاق الكرة العالمية.

مواعيد مباريات المجموعة الأولى في كأس العالم

- السنغال × هولندا، في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات المجموعة الثانية في كأس العالم

- إنجلترا × إيران، في تمام الساعة 3 بتوقيت القاهرة.

- أمريكا × ويلز، في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة.

يذكر أنّ منتخب الإكوادور فاز في أولى مبارياته ببطولة كأس العالم 2022، على حساب مضيفه المنتخب القطري، ضمن منافسات المجموعة الأولى بهدفين مقابل لا شيء، سجلها مهاجم الفريق إنر فالنسيا، في المباراة الافتتاحية للبطولة، التي أقيمت مساء أمس على أرض ملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتستضيف قطر مونديال كأس العالم 2022، في الفترة بين 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022، من خلال 8 ملاعب أُقيمت خصيصا للبطولة.