موقع «القاهرة الإخبارية» يقدم تغطية خاصة لمونديال قطر 2022

يقدم موقع «القاهرة الإخبارية» تغطية خاصة لبطولة كأس العالم قطر 2022، الذي انطلق مساء اليوم، وينتهي 18 ديسمبر المقبل، الذي يعتبر حدثا فريدا لأول مرة يقام على أراضِ عربية، بمشاركة 32 منتخبا.

يقدم موقع «القاهرة الإخبارية» خدمة خاصة، إحصاءات عن نتائج المباريات والمجموعات وتحليل دقيق بالارقام، فضلا عن الخدمات التفاعلية الخاصة، كما يقدم صور وفيديوهات خاصة من مونديال قطر 2022، بالإضافة لعدد من الملفات والفيتشرات والتقارير الخاصة عن تاريخ المونديال، منذ النسخة الأولى في 1930، حتى النسخة الأخيرة في روسيا 2018، بجانب قسم خاص عن غرائب المونديال «لاعب منتخب فرنسا يفقد أسنانه أمام ألمانيًا في مونديال 1982»، «فوز المجر على سلفادور بعشرة أهداف مقابل هدف، كأكبر نتيجة في تاريخ كأس العالم».

عدد من الحوارات المهمة مع نجوم العرب

يجرِ موقع «القاهرة الإخبارية»، عددا من الحوارات المهمة مع نجوم العرب، النجم التونسي راضي الجعايدي، التونسي كريم سعيدي، المغربي حسن بن عبيشة، الجزائري رابح ماجر، المغربي عبدالعزيز بنيج، المغربي إدريس اللوماري، البرتغالي جواو موتا، المغربي يوسف شيبو، البرتغالي إيناسيو، السعودي سعيد العويران، السنغالي ممادو ديالو، السعودي ماجد المالكي، المغربي حسن ناظر، الكرواتي الين هورفات، والألماني شايفر.

كما يتناول موقع «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «5 أساطير على أعتاب الاعتزال الدولي بعد مونديال قطر»، وفيتشرات خاصة بأساطير المونديال «سكاروني.. ساحر أوروجواي»، ومن طرائف المونديال «سقط سروال مياترا فبكى لاعبو البرازيل».

تحليلات لمجموعات كأس العالم

بجانب تحليلات للمجموعات الثمانية بكأس العالم، ومن الأوفر حظا للفوز بلقب مونديال قطر 2022، بالإضافة إلى توقعات نجوم العالم -على رأسهم آرسين فينجر- للعرب في المونديال، كما يقدم موقع «القاهره الإخبارية»، خدمة تفاعلية لجمهور كرة القدم حول العالم، باختيار (الأفضل) في المباريات، وكذلك أسئلة تفاعلية كاختبارات الذكاء، ونشط ذاكرتك مع المونديال، فضلا عن بروفايلات لأبرز نجوم المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022.

كما يبرز «القاهرة الإخبارية»، عددا من التقارير المهمة «تاريخ مشاركات العرب في المونديال، أكبر فوز في المونديال، هدافو العرب في المونديال، ألقاب المنتخبات المشاركة في المونديال بداية من العنابي والديوك والأسود الثلاثة إلى الأسود غير المروضة وأسود التيرانجا والناريين والتنانين الحمراء، مرورا بالديناميت والمانشافات وراقصي التانجو وراقصي السامبا، ونسور قرطاج وأسود الأطلس والنجوم السوداء».

ويقدم موقع «القاهرة الإخبارية»، منوعات خاصة بقصات الشعر في المونديال، وحكاية «الكلب بيكلز»، الذي أعاد لإنجلترا كأس العالم، وكيف أطاح أسامواه جيان بآمال غانا في مونديال 2010.

ومن حوادث المونديال: عضة سواريز للإيطالي كليني في 2014، ونطحة زيدان لمدافع إيطاليا في 2006، ومواهب عربية تنتظر قبلة الحياة في المونديال، ومن الأقرب لتحطيم رقم المصري عصام الحضري في كأس العالم، وكيف أهدت يد الله اللقب للأرجنتين؟

ومن التقارير إلى الفانتازي «ماذا لو شارك العرب بمنتخب موحد في المونديال»، ومنه إلى نوستالجيا «ماذا لو تواجد جيل منتخب مصر 90 في مونديال قطر 2022».

ويقدم موقع «القاهره الإخبارية» على مدار فترة كأس العالم، عديدا من الحوارات مع نجوم العالم، والفيتشرات والتقارير، بجانب المتابعات اللحظية والحدثية لنتائج مباريات المونديال، وأخبار المنتخبات المشاركة في الحدث الأكبر في العالم على مدار الساعة.