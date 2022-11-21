«البحوث الاجتماعية»: معظم المصريين يفضلون تلقي فتاواهم الدينية عبر التلفزيون

كشف المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن أنّ التلفزيون جاء في مقدمة الوسائل التي يفضل الجمهور طرح الفتاوى الدينية الخاصة بتنظيم الأسرة من خلالها، يليه خطب الجمعة، ثم وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في دراسة نشرها المركز عبر حسابه الرسمي بفيس بوك.

تفعيل دور المجتمع المدني في القضايا الصحية

من جانبها، تفعّل وزارة التضامن الاجتماعي، دور المجتمع المدني في القضايا الصحية بوجه عام، وقضايا تنظيم الأسرة بشكل خاص، إذ إنّ القضية السكانية ليست أسرية فقط، بل اقتصادية أيضا، ولها أثرها السلبي والخطير على موارد الدولة، مؤكدة فى تقرير لها، أنّ الزيادة السكانية تأتي على حساب حقوق المواطنين وتهدد استقرار المجتمع.

الحد من الزيادة السكانية

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ المشروع يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية، وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة، وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة، التي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، مع الالتزام بمبدأ عام وحاكم وهو حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها، مع تأمين حقها في الحصول على المعلومات، والحصول على وسائل تنظيم الأسرة، التي تمكنها من الوصول إلى العدد المرغوب من الأطفال.