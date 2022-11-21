السيسي يهنئ أمير قطر بنجاح حفل افتتاح كأس العالم: يليق بمكانة العرب

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، دولة قطر قيادة وشعبا، بنجاح حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، وانطلاق البطولة بشكل مشرف يليق بمكانة الدول العربية، معربا عن تقديره لكرم الضيافة وحسن الاستقبال، كما أكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

السيسي يحضر حفل افتتاح كأس العالم

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنّ أمير قطر أعرب خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس السيسي، أجراها صباح اليوم قبل مغادرة مقر إقامته في الدوحة، عن خالص تقديره وامتنانه للرئيس السيسي، لحضوره حفل افتتاح كأس العالم، وحلوله ضيفا عزيزا على الدوحة.

وأضاف راضي، أنّ أمير قطر، أكد أنّ زيارة الرئيس السيسي إلى الدوحة، من شأنها أن ترسخ قوة العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، خاصةً مع التطور الإيجابي الذي تشهده على جميع الأصعدة خلال الفترة الأخيرة.