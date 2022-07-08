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محمود مسلم

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر

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محمد أبوعمرة
04:58 م | الجمعة 08 يوليو 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالا هاتفيا، من تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

أمير دولة قطر يقدم التهنئة للرئيس 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن أمير دولة قطر توجه بالتهنئة للرئيس بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار.

السيسي: أتمنى للشعب القطري كل الخير والتقدم 

وقد أعرب الرئيس عن خالص شكره وامتنانه للأمير تميم بن حمد، متمنيا للشعب القطري وكافة الشعوب العربية الشقيقة كل الخير والتقدم والاستقرار.

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بقلم محمد أبوعمرة