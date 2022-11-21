في عيد ميلادها الـ87.. رحلة نجاح فيروز مع ابنها زياد الرحباني

احتفلت الفنانة فيروز بعيد ميلادها الـ87، والتي قدمت أعمالا فنية خالدة طوال مشوارها الفني، مع كبار الموسيقيين في الوطن العربي.

فيروز تركت عاصي الرحباني 1978

مشوار فيروز مع الرحبانية الأوائل انتهى مع انفصالها عن زوجها عاصي الرحباني عام 1978، ولكن مشوارهما الفني سيظل خالدا إلى الأبد، ليستلم من بعده نجله زياد رحلة والده الموسيقية مع والدته لأكثر من عشرين عاما ويقدما عشرات الأعمال الخالدة منها «حبيتك تنسيت النوم»، و«عندي ثقة فيك»، و«سألوني الناس»، و«مش قصة هاي»، و«بعتلك»، و«ضاق خلقي».

انفصال فيروز عن نجلها زياد الرحباني نهاية الألفية

وقدمت فيروز مع زياد ألبومات عديدة جالت فيها حول العالم، منها «وحدن 1979»، و«معرفتي فيك 1987»، و«كيفك أنت 1991»، و«إلى عاصي 1995»، من كلمات الأخوين رحباني وتوزيع زياد الرحباني، وألبوم «مش كاين هيك تكون 1999«، «فيروز في بيت الدين 2000».

كانت فيروز اختفت عن الحياة والساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة، رغبة منها في استكمال حياتها بهدوء.