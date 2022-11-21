عرض خاص لفيلم «فرح» في بيروت الأربعاء المقبل

يشهد الفيلم الروائي «فرح» للثنائي حسيبة فريحة وكنتن أوكسلي، عرضه الخاص، مساء الأربعاء، وذلك تمهيدا لانطلاقته التجارية ابتداء من الخميس 24 نوفمبر في موطنه بدور العرض اللبنانية.

ويحضر العرض الخاص لفيلم فرح طاقم عمل الفيلم إلى جانب نخبة من أهم الرموز الإعلامية والنقّاد، ومن المقرر أن ينطلق الفيلم في دور العرض الإماراتية مع بداية شهر ديسمبر المقبل.

طرح الإعلان التشويقي لفيلم «فرح»

وقبل عدة أيام أطلقت MAD Solutions الإعلان التشويقي لفيلم فرح وفي الإعلان التشويقي تظهر البطلة لينا ستيفاني عطالله، وهي تعيش صراعا مع كوابيس وهلوسات تهدد استقرار حياتها، وتنطلق في رحلة لتعرف سبب ما طرأ على حياتها وأفقدها القدرة على التمييز بين الواقع والحقيقة، لتجد نفسها عند نقطة تعيد من خلالها تعريف نفسها.

الجوائز التي حصل عليها فيلم «فرح»

ومؤخرا حصل «فرح» على جائزة خاصة بمناسبة الذكرى العاشرة لمهرجان تشيلسي السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط نال الفيلم جائزة أفضل عمل أول، وجائزة محمود عبد العزيز لأفضل إخراج فني من نصيب موسى بيضون ونزار نصار ليصبح عدد الجوائز التي حصل عليها الفيلم في مشواره 4 جوائز إذ كان الفيلم قد فاز بجائزة أفضل فيلم روائي باختيار الجمهور وذلك ضمن فعاليات مهرجان الفيلم اللبناني في كندا وحصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، كما شارك في مهرجان سان دييغو للفيلم العربي.

تلقى فرح العديد من الإشادات النقدية الإيجابية، إذ كتب الناقد الدكتور خالد علي «إذا كنت تبحث عن عمل تشويقي نفسي ذكي، يثير في عقلك الأفكار، لا تفوت فيلم فرح».

تنطلق أحداث الفيلم عندما تبدأ لينا، طالبة تمهيدي الطب، في معاناتها مع كوابيس متكررة حادة، تشرع حياتها في التداعي، ثم تضطر إلى العودة إلى وطنها بيروت بلبنان، وتحصل على وصفة طبية لتناول مضاد الاكتئاب المثير للجدل زابا، المعروف في صورته غير الشرعية باسم جوي، لمساعدتها في التعافي.

على الرغم من ذلك، وبينما تأخذ كوابيس لينا منحى سيء، ويتضح الرابط بوالدتها فرح، تنطلق لينا في رحلة لكشف شبكة من الأسرار العائلية التي ستقودها إلى الحقيقة المطلقة. الفيلم من تأليف حسيبة فريحة وتشارك في إخراج الفيلم مع كنتن أوكسلي، وبطولة ستيفاني عطالله، ومجدي مشموشي، وحسيبة فريحة، ويوسف بولس وتصوير إلياس طراد ومونتاج ماركوس دارسي، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم عربيا.