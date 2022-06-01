بعد مهرجان سراييفو السينمائي.. عرض «كل شي ماكو» في سينما «زاوية»

تواصل أيام القاهرة السينمائية عروضها للأسبوع الثاني على التوالي، وتعرض اليوم الفيلم العراقي «كل شي ماكو» للمخرجة ميسون الباجه جي، ويبدأ العرض في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، ضمن برنامج عروض أيام القاهرة السينمائية في نسختها الخامسة التي تستمر حتى 21 يونيو الجاري.

وتدور أحداث فيلم كل شي ماكو، في العراق تحديدا شتاء عام 2006، ليالي حظر التجوال، وفي حي بغدادي تقليدي متنوع يحاول سكانه أن يعيشوا حياتهم اليومية كما هي، وفي منتصف قصصهم المتداخلة، وتتطرق الأحداث إلى «سارة» وهي كاتبة روائية وأم عزباء لطفلة في التاسعة من عمرها تدعى «ريما».

العرض الثاني لـ «كل شي ماكو» في «زاوية».. الاثنين المقبل

الفيلم الذي يحمل توقيع المخرجة ميسون الباجه جي عُرض للمرة الأولى في الدورة السابقة من مهرجان سراييفو السينمائي، ومن المقرر أن يعاد الفيلم ضمن جدول عروض أيام القاهرة السينمائية، يوم الاثنين المقبل 6 يونيو الجاري.

13 فيلما عربيا في النسخة الخامسة من أيام القاهرة السينمائية

وانطلقت فعاليات النسخة الخامسة من أيام القاهرة السينمائية يوم 25 مايو الماضي، بفيلم «كوستا برافا» للمخرجة مونيا عقل، وعلى مدار الأيام الماضية تمّ عرض مجموعة كبيرة من الأفلام التي أعقبها جلسات نقاشية بحضور صناعها، ومن بينها الفيلم الوثائقي «من وإلى مير» للمخرجة ماجي مرجان، الفيلم اللبناني «دفاتر مايا» إخراج جوانا حاجي توما وخليل جريج، بالإضافة إلى فيلم «جزائرهم» للمخرجة لينا سويلم.

ويعرض ضمن فعاليات النسخة الحالية من أيام القاهرة السينمائية التي تستمر فعالياتها حتى 21 يونيو الجاري، 13 فيلمًا عربيًا من أبرز الأعمال التي شاركت في الفعاليات والمهرجانات السينمائية حول العالم ما بين لوكارنوا، برلين، فينيسيا وكان السينمائي.