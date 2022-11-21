فودافون تستعرض أحدث الحلول التكنولوجية العالمية والمحلية بمؤتمر المناخ «COP27».. وتهدف لتحقيق مجتمع رقمي شامل مستدام

تلعب التكنولوجيا دوراً رئيسياً فى تنمية وتطوير جميع القطاعات على مختلف المستويات، ونجحت العديد من شركات القطاع فى تطويع عنصر التكنولوجيا لخلق حلول رقمية مبتكرة؛ بهدف التصدى لمشكلة تغير المناخ وتحقيق النمو الاقتصادى المستدام.

وتماشياً مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغير المناخى 2050، تشارك «فودافون» بمؤتمر المناخ «COP27» كشريك استراتيجى إيماناً من الشركة بأن هذا الحدث، الذى تتم استضافته على أراضٍ مصرية، يمثل فرصة محورية للعالم أجمع للعمل معاً لتسريع وتيرة خطة العمل المناخية.

ولم تقتصر مشاركة «فودافون» على رعاية الحدث، بل عملت الشركة على تقديم الدعم الكامل للحكومة المصرية فى تجهيز مؤتمر المناخ «COP27» على أعلى مستوى، بدايةً من تطوير وتحسين الشبكة فى شرم الشيخ، إلى توفير خدمات الاتصالات المتطورة لربط المؤتمر والزائرين، بالاعتماد على أحدث خدمات الاتصالات والشبكات الرقمية، كما شهد الدكتور محمد شاكر المرقبى، معالى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة فودافون وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لبدء المناقشات بشأن إمكانية استخدام الطاقة الكهربائية المتجددة المنتَجة من مشروعات الهيئة لتغذية مكونات شبكتها.

إلى جانب ذلك تقدم «فودافون» خدمة عملاء خاصة لمؤتمر المناخ «COP27» لدعم الحاضرين ومساعدتهم فى الاستفسارات عن المؤتمر، إلى جانب قيام الشركة، وبالتزامن مع بدء فعاليات المؤتمر، بتوزيع شريحة المحمول الصديقة للبيئة الـECO-SIM على جميع الحاضرين.

وقد تفقد معالى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ومعالى وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، جناح «فودافون» خلال اليوم الأول من المؤتمر، الذى استعرض مجموعة من أهم الحلول التكنولوجية المطبقة عالمياً ومحلياً لدعم الحفاظ على البيئة وترشيد الاستهلاك والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وقامت «فودافون» بعرض تلك الحلول فى صورة نموذج لتبسيط وتسهيل طريقة العرض للزوار. وتم اختيار المزارع كنموذج لشرح أهمية الحلول التكنولوجية وتأثيرها على التغير المناخى، بالإضافة إلى تأثيرها على قضية الأمن الغذائى.

وبالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ «COP27» أطلقت «فودافون» حملة إعلانية بمشاركة الفنان آسر ياسين، تحت شعار «أصغر تغيير يعمل فرق كبير»، لتوعية الجمهور بأن تغيير العادات اليومية يمكن أن يكون سبباً إيجابياً فى حماية البيئة والتغير المناخى، ودعت الحملة الإعلانية إلى تقليل استخدام البلاستيك، والاتجاه لاستخدام المنتجات الموفرة للطاقة والكهرباء، وترشيد استخدام المياه للمحافظة على موارد البيئة، كما أشار الإعلان إلى المجهودات التى قامت بها شركة فودافون مصر، خلال الفترة الماضية، للحفاظ على البيئة، إذ تتبنى استراتيجية رقمية مستدامة داخل جميع فروعها ومراكز البيع، مثل تطبيق التجربة الرقمية باستخدام أرقام الانتظار والفواتير الرقمية للحد من طباعة الأوراق داخل الفروع، كذلك استبدال الأكياس البلاستيكية بالورقية، وتحويل شرائح موظفى الشركة للـECO-SIM، فضلاً عن الحملة التوعوية التى أطلقتها الشركة قبل المؤتمر والتى تحث من خلالها شركاءها وعملاءها على تقليل بصمتهم البيئية والعمل معاً للتصدى لتغير المناخ ونتائجه.

«عبدالله»: الحلول المعروضة بجناح «فودافون» خلال فترة المؤتمر جزء من جهود الشركة على المستوى الدولي والمحلي في رقمنة قطاعات الدولة

فى هذا السياق، أعرب محمد عبدالله، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر، عن فخره بأن تكون شركة فودافون مصر هى الشريك الاستراتيجى لمؤتمر المناخ «COP27»، لافتاً إلى أن فودافون مصر من أوائل الشركات التى تبنت إجراءات تهدف للحفاظ على البيئة، وحرصت على إبرام الشراكات والمساهمة فى المبادرات الحكومية بهدف الوصول إلى منظومة بيئية رقمية مستدامة.

أضاف «عبدالله»: «تعتبر فودافون من أولى شركات القطاع الخاص التى أولت اهتماماً بالغاً بقضية التصدى لتغيرات المناخ، واستكمالاً لخططنا فى مجال الاستدامة البيئية وتماشياً مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغير المناخى 2050، التى تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادى المستدام، حرصنا على المشاركة فى قمة المناخ لتقديم أهم الحلول التكنولوجية لترشيد وكفاءة استخدام الطاقة لتحقيق أهداف ومبادئ التنمية المستدامة».

وعن الحلول التى تعرضها «فودافون» بالجناح، قال «عبدالله»: «الحلول التى نستعرضها خلال فترة المؤتمر جزء من جهود الشركة على المستوى الدولى والمحلى فى رقمنة قطاعات الدولة، من خلال استراتيجية تعتمد على الطاقة النظيفة ومصادرها المُتجددة، وذلك إيماناً بأهمية التفاعل الذكى مع أنظمة التكنولوجيا المتنوعة لمواكبة التحديات المُستقبلية للاستدامة البيئية، وعلى رأسها قطاعا الزراعة والرى، وذلك لارتباطه ارتباطاً وثيقاً بالأمن الغذائى الذى يتصدر أجندة المؤتمر».

ومع دخول الجناح يستطيع الزوار فهم المنظومة الرقمية الزراعية المستدامة التى تقدمها «فودافون»، بداية من الحلول التى من شأنها أن تقلل الانبعاثات واستخدام موارد الطاقة غير المتجددة، وصولاً إلى تقديم حلول تهدف إلى صقل الثقافة الرقمية لدى المزارع وتشجيعه على الاعتماد على حلول تكنولوجية مناخية تدعم الحفاظ على البيئة وتُحسِّن أيضاً من كفاءة الإنتاج.

ومن أهم الحلول التى تم استعراضها داخل جناح «فودافون» من حلول الاعتماد على إنترنت الأشياء «IoT»، هى تقنية Fleet Analytics Tractor tracking، التى تسهم فى تقليل استخدام الوقود وتقليل البصمة الكربونية، إلى جانب تحديث ورقمنة الخدمات الزراعية بالاعتماد على التقنيات الحديثة فى القطاع الزراعى، ومنها تطبيقات الاستشعار عن بُعد «Iot Ultra Fire Detecion» التى من شأنها الكشف بسرعة عن أى حرائق قبل حدوثها، وبالتالى تقليل الأضرار الناتجة عن أى حرائق.

كما يتم عرض مجموعة من حلول الزراعة والرى الذكية، وذلك لمدى أهميتها فى الارتقاء بالقطاع الزراعى وزيادة الإنتاجية، ومن أهم قصص النجاح لـ«فودافون» فى هذا الشأن تجربة «فوداكوم» VODACOM- فى تقديم منصة زراعية متكاملة للمزارع MyFarmWeb يستطيع من خلالها التحكم فى جميع خطوات العملية الزراعية والموارد المستخدمة من طاقة ومياه بالاعتماد على حلول إنترنت الأشياء «Iot Solutions»، وذلك إلى جانب استعراض الشركة لمنصتى Connected Farmer وAgriTec، وهما منصتان تعملان على ربط المزارع بالموردين وبسوق العمل، ومده بأحدث المعلومات، التى من شأنها أن تطور من العملية الإنتاجية وتقلل من تأثيرها على البيئة.

وتعزيزاً لجهود الشركة فى الاعتماد على الموارد المتجددة وبالأخص الطاقة الشمسية، التى بدأتها منذ العديد من السنوات، قامت الشركة بعرض نموذج للمزارع يعتمد فى حياته اليومية وفى إدارة أعماله الزراعية على توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة من خلال أسطح المبانى، وهى خدمة تقدمها «فوداكوم» VODACOM- لعملائها، ولم تكتفِ الشركة بعرض الحلول التكنولوجية النظيفة التى تعتمد عليها، بل إضافةً لذلك ربطت الشركة طرق دفع رسوم خدمات الطاقة المتجددة بـM-pesa، وهى خدمة الدفع الإلكترونى التى تعمل بها «فوداكوم» بالتعاون مع الحكومات الأفريقية.