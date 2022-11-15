«فودافون مصر» الراعي الحصري للاتصالات في النسخة الأولى من منتدى مصر للإعلام

أعلن "منتدى مصر للإعلام" انضمام شركة "فودافون مصر" كراعِ حصري للاتصالات في النسخة الأولى من المنتدى، والتي من المقرر انعقادها على مدار يومي 27 و28 نوفمبر الجاري بالقاهرة، تحت شعار "الجمهور الجديد.. جائحة التغيير"، وذلك في ضوء حرص الشركة على دعم النشاطات والفعَّاليات الإعلامية والثقافية في مصر، ودورها الفعال في تعزيز التكنولوجيا والتحول الرقمي في كافة المجالات.

قبيل انطلاق نسخته الأولى، رحبت نهى النحاس رئيس منتدى مصر للإعلام بانضمام شركة "فودافون" راعيًا لهذه النسخة والتي تحمل عنوان" الجمهور الجديد.. جائحة التغيير"، وثمنت رئيس المنتدى الخطوة بإعتبارها إضافة مميزة للمنتدى، وبداية شراكات مستقبلية لخدمة الإعلام واطلاع الصحفيين على أحدث وأهم مستجدات الصناعة.

تعليقًا على ذلك، أعرب أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشؤون القانونية بشركة «فودافون مصر»، عن سعادته برعاية النسخة الأولى من منتدى مصر للإعلام، وذلك لما يوفره من فرصة كبيرة لمناقشة قضايا العمل الإعلامي، ودور التحول الرقمي والتكنولوجيا في تطويره، خاصة مع التطورالمتلاحق لأساليب النشر الحديثة، وزيادة الاعتماد على الأدوات الرقمية في صنع ونشر المحتوى، و ضرورة ملاحقة العاملين في هذا المجال لتلك التطورات، للحفاظ على مكانة مصر الرائدة في هذا المجال.

في نفس السياق، قالت نهى سعد رئيس قسم الاتصالات الخارجية والإعلام بشركة فودافون مصر، إن منتدى مصر للإعلام، يعد حوارًا مهنيًا مع أقطاب صناعة الإعلام المصري لتبادل الأفكار والوقوف على أفضل الممارسات وأحدث الأساليب التقنية في مجال الإعلام لتأكيد على دور الإعلام كشريك مؤثر في عملية التطوير والتنمية في مصر، بما يواكب حركة التطور التكنولوجي في صناعة الإعلام العالمي، وما يستلزمه من توفير الإمكانيات المختلفة، وهو ما تحرص على توفيره شركة "فودافون مصر، كجزء من رؤيتها لدعم كافة القطاعات.

يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 150 خبيرًا ومدربًا، عبر عدة فعاليات وجلسات وعروض ابتكارية، بالإضافة إلى أبرز وسائل الإعلام المصرية والعربية والدولية، كما يلتقي أكثر من 1200 صحفي وإعلامي ودارس من مختلف دول العالم، عبر 42 جلسة وورشة عمل، تتناول التقنيات المتطورة في الإعلام، فضلًا عن 25 عرضًا مبتكرًا.

اختار المنتدى هذا العام مناقشة التغييرات التي طرأت على الجمهور بمختلف دول العالم، من حيث استخداماته وتفضيلاته وتفاعله مع الرسائل الإعلامية المتنوعة، إذ تضم أجندة النسخة الأولى العديد من الموضوعات التي ترتبط بالعنوان الرئيسي، وتنقسم إلى مسارات التكنولوجيا والمحتوى والممارسات الاحترافية، كما يناقش المنتدى كل ما هو جديد في مجال صناعة الإعلام والتأثير، والموضوعات التي شكّلتها التحديات الإعلامية خلال السنوات الأخيرة وتحولت إلى ظواهر مستحدثة تستحق الدراسة والحوار الجادين، لا سيما أنها لم تخضع للمناقشة أو التأطير حتى الآن.

يذكر أن منتدى مصر للإعلام، المملوك لشركة «30N» الرائدة في الإعلام والاتصال الاستراتيجي، هو منتدى سنوي يُعقَد بالقاهرة، ومنصة دولية للتنمية والتطوير الإعلامي، ويهدف إلى التواصل مع جميع الخبرات المهنية والتجارب الجادة لتقديم خريطة جديدة لإعلام المستقبل، عبر دعم المعرفة المتطورة في مجال الإعلام وسياساته وبناء القدرات والكوادر لخلق جيل جديد من الإعلاميين ذوي الكفاءة المُدعّمين بقيم ومبادئ المهنة. ويبقى المنتدى قائمًا بعد نهاية فعَّالياته ممثَّلًا في منتجاته المستدامة التي تستهدف تطوير الأدوات الإعلامية، كقِبلة مهنية ومرجع لجميع أبناء المهنة في كل جديد من تقنيات وقضايا الإعلام، وفي مقدمتها الموقع الإليكتروني الخاص بمنتدى مصر للإعلام.