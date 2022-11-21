يسري الفخراني يشيد بملف «الوطن» عن «الحسين»: كتابة مدادها الروح

أشاد الكاتب الصحفي يسري الفخراني، رئيس المحتوي الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بملف «الوطن» الصادر، غدًا الثلاثاء، عن سيدنا الحسين.

ونشر الصفحة الخاصة بالملف، وعلّق عليها: «الوطن غدًا تُزين صفحتها الأولى بإشارة عن ملف مبدع عن مولد سيدنا الحسين في خروج عن المألوف الصحفي، كتابة مدادها الروح»، وذلك على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكان ملف «الوطن» تضمن أنت لآل البيت فى قلوب المصريين منزلة لا تضاهيها منزلة، وفى القلب منهم مولانا الإمام الحسين الذى يُكنُّ له المصريون محبة خالصة، نفاذًا لوصية جده المصطفى عليه الصلاة والسلام «حسين منى وأنا من حسين.. أحب الله من أحب حسينا».. وهل من وسيلة أكرم وأجلّ لنيل محبة المولى عز وجل من حُب الحسين!

هنا في قلب القاهرة، يتشرف ترابها بالرأس الشريف لسبط النبى وابن ابنته الزهراء وعلى بن أبى طالب كرّم الله وجهه.. هنا مقامه الطاهر الذي تحوّل، بسيرة صاحبه العامرة بالتُقى والإقدام والشجاعة والفداء، إلى «أيقونة روحية» لكل باحث عن باب للسماء، و«رمز تاريخي» لكل من يُقدّر البطولة في أبهى صورها.