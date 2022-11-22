فوائد السريس المتعددة.. ينقص الوزن الزائد وصيدلية متنقلة لعلاج الإنسان

أكدت الدكتورة لمياء لطفي، أستاذ التغذية والاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية، بجامعة كفر الشيخ، أن السريس الأخضر والذي ينبت في أراضي محافظات الدلتا خاصة في البرسيم الأخضر، بالعديد من الفوائد الهامة، وذلك من خلال احتوائه علي العديد من العناصر والمعادن مثل الكالسيوم، والماغنسيوم والحديد، كما له فائدة مهمة حيث يحتوي السريس على ألياف التي تعمل على تسهيل الامتصاص داخل الأمعاء بالبطن البشرية.

فوائد السريس

كما أوضحت الدكتورة لمياء، في تصريحات لـ«الوطن»، أن للسريس فوائد جمة بما يعتبر صيدلية متنقلة غنية بالفيتامينات للإنسان ومنها كالتالي :

التخلص من الوزن الزائد.

يساعد في علاج أمراض السرطانات والتي منها سرطان الدم، والبروستاتا، وسرطان والثدي والغدد الليمفاوية.

كما يساعد السريس على عمل وظائف الكبد للإنسان بشكل جيد والتخلص من السموم الضارة به.

كما يساعد السريس أيضا علي علاج حصوات المرارة، وعلاج تضخم الطحال.

كما يعمل السريس على تحسين البصر والتهابات العين لدي الإنسان.

السريس يعمل على خفض نسبة السكر بالدم، وعلاج فقر الدم، والأنيميا بما يحتوي على عنصر الحديد.

كما أنه يُعد فاتحا للشهية وما له من تسهيل عملية الهضم وعلاج الإمساك لدى الإنسان.

كما يعد السريس مطهرا معويا طاردا للديدان المعوية داخل جسم الإنسان.

كما يعالج السريس النقرس داخل جسم الإنسان.

يعالج السريس التهابات الجهاز التنفسي والسعال والتهاب الحلق والسعال والتهاب الرئتين، كما يعالج التهاب المفاصل، وكذلك لتقوية العظام والعضلات.

كما يعتبر السريس له دور كبير في تنظيم الهرمونات لدي المرأة وتنظيم الدورة الشهرية.

السريس له فوائد منها معالجة السموم عند لدغ العقارب والحيات وتقليل السموم داخل جسم الإنسان وخفض الحرارة.

كما يتم عمل شاي مغلي من السريس عقب الغليان علي النار لمدة 20 دقيقة.

كما له من فوائد عدة علي الحفاظ نضارة البشرة، والكولاجين لمنع ظهور التجاعيد بالوجه، وعلاج الاكتئاب.