مصرع ثمانيني سقط داخل ماكينة «دراسة البرسيم» في سوهاج

شهدت دائرة مركز ساقلتة، جنوب شرق محافظة سوهاج، مصرع رجل في العقد التاسع من عمره، إثر قيامه بالعمل على ماكينة «دراسة البرسيم»، إذ اختل توازنه وسقط بداخلها، ما نتج أسفر وفاته، ونُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

سقط داخل الماكينة

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة ساقلتة، جنوب شرق محافظة سوهاج، وتبين أنه أثناء قيام «محمد ح هـ م»، 80 سنة، بالمعاش، بالعمل على ماكينة «دراسة البرسيم» لدى المدعو «جرجس م ل ن»، 34 سنة، عامل، اختل توازنه وسقط داخلها ما أسفر عنه وفاته.

نفي الشبهة الجنائية

وأفادت ابنته «ماجدة م ح هـ»، 43 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات بدائرة مركز ساقلتة بمضمون ما تقدم، ولم تتهم أحدا بالتسبب فـي ذلك، ونفت الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة نتيجة إصابته بتهتك بالجمجمة والصدر ومنطقة البطن، ما أدى لنزيف حاد بالمخ والجسم، ولا توجد شبهة جنائية. وحُرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.