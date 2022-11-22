سعر الأسماك اليوم في بورصة كفر الشيخ.. استقرار لليوم الثاني

سجل سعر الأسماك اليوم الثلاثاء، استقرار لليوم الثاني على التوالي، وذلك خلال تعاملات البيع والشراء الصباحية والتي شهدتها بورصة أسماك الرياض بمنطقة «طلمبات 7» بمحافظة كفر الشيخ، سواء للأسماك النيلية، أو الأسماك البحرية، ليسجل سعر أسماك البلطي سعرا تراوح بين 20 و30 جنيهًا، كما سجل الطوبار 40 حتى 60 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سعر سمك البوري تراوح بين 45 حتى 70 جنيهًا، والبليمي 40 جنيهًا للكيلو.

سعر الأسماك اليوم الثلاثاء

بينما أكد كرم الشامي، عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض، بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن سعر الأسماك اليوم، قد شهدت استقرارا ليومها الثاني على التوالي، لتسجل الكابوريا بسعر 50 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر السمك البياض 65 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سعر سمك المبروك 25 جنيها للكيلو، وسجل سعر كيلو القراميط البيضاء 20 جنيهًا للكيلو، والقراميط ذات اللون الداكن 18 جنيهًا للكيلو ،بينما سجل سعر الجمبري الأحمر اليوم من 80 جنيهًا للجمبري صغير الحجم حتى 260جنيهًا للكيلو.

وأشار إلى القاروص سجل نحو 165جنيها للكيلو، واللوت 90 جنيهًا للكيلو، وسمك موسى 100 جنيه للكيلو، والدنيس 55 جنيهًا للكيلو، والحبار 160جنيهًا للكيلو، كما سجل سعر أسماك السردين 40 جنيهًا للكيلو، والثعابين السمكية 135 جنيهًا للكيلو، حتى 155، والوقار 1550جنيهًا للكيلو، كما سجل سعر السمك البربوني 70 جنيها للكيلو، وذلك خلال تعاملات الصباحية لبيع وشراء الأسماك.