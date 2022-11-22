«البابا تواضروس» في مؤتمر بمكتبة الإسكندرية: التعايش قيمة كبرى

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنّ التسامح أسلوب حياة للإنسان، وقيمة كبرى يجب الصلاة من أجلها، لافتًا إلى أنّ التسامح لا يأتي إلا من خلال الشعور بالسلام، وأن المحبة والتسامح يصلان الإنسان إلى قبول الآخر.

البابا تواضروس: قبول الآخر لا يتم إلا بالمحبة

وأضاف البابا تواضروس، خلال مؤتمر مكتبة الإسكندرية، الذي تنظمه تحت عنوان «التعايش والتسامح وقبول الآخر.. نحو مستقبل أفضل»، أن قبول الآخر لا يتم إلا بالمحبة، وحين نقول «الله محبة» فمعناها نستمد محبتنا من الله، لافتاً إلى وجود فضيلة اتساع القلب للكل.

البابا تواضروس: القلب المحب مثل الرمان يسع الكل

وتابع أنه لا يمكن قبول الآخر إلا إذا امتلأ قلبه بحب حقيق تجاه الآخرين، لافتًا إلى أن بعض المسيحيين يقدمون فاكهة الرمان إلى الآخرين، لأنها ثمرة تحوي فصوص كثيرة مرتبة، وهي كالقلب الذي يسع كل القلوب بمحبة، قائلًا «القلب المحب مثل الرمان يسع الكل»

وأكد البابا تواضروس، أن المصريين لديهم تقليد العيش والملح،«نقول بينا عيش وملح دون النظر لأي تصنيف آخر»، مختتمًا حديثه «أن المحبة تعطي تسامح وتصل إلى قبول الآخر».