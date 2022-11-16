مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمر التعايش والتسامح وقبول الآخر

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز الدراسات القبطية، مؤتمرًا علميًا، بعنوان «التعايش والتسامح وقبول الآخر.. نحو مستقبل أفضل»، خلال الفترة من 22 حتى 24 نوفمبر الجاري، في مركز المؤتمرات بالمكتبة بالمكتبة.

وبحسب بيان مكتبة الإسكندرية، فإن المؤتمر ينظم تحت رعاية الأزهر الشريف، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمؤرخين، وبمشاركة مطرانية مراكز الشرقية والعاشر من رمضان للأقباط الأرثوذكس، والمركز الثقافي الفرنسيسكاني، ومعهد التثقيف اللاهوتي للعلمانيين الرسل - جونية، ومركز دراسات مسيحية الشرق الأوسط بكلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة، وجامعة القادسية - جمهورية العراق، وجامعة سيدي محمد بن عبد الله - المملكة المغربية.

نخبة من القيادات الدينية المسيحية والإسلامية

يشارك في المؤتمر نخبة من المهتمين بقضايا التسامح والتعايش من المسئولين والقيادات الدينية المسيحية والإسلامية والمثقفين من مصر والعالم العربي، ويعرض المؤتمر أكثر من 130 ورقة بحثية يقدمها مجموعة من الباحثين من 14 دولة مختلفة.

أهمية مؤتمر «التعايش والتسامح وقبول الآخر»

يأتي المؤتمر انطلاقًا من أهمية الحوار كقيمة عُليا مناقضة ومعاكسة لفكرة التعصب، ولأهميته في مَد جسور التواصل والتفاهم وقبول الآخر، ولكونه مُؤسَسًا على الموضوعية، ومُستندًا على العقلانية المستنيرة والوعي الجمعي، إذ تعد لغة الحوار سمة المجتمعات المتحضرة الراقية، ومن هنا كان منطلق هذه الانطلاقة المهمة نحو مستقبل أفضل.