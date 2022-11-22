رئيس الإنجيلية: مصر غنية بالتعددية ونصل للثراء إن أحسنا التعامل معها

قال القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، إن هذا البلد غنيٌّ بالتعدُّديّة والتنوُّع؛ هذه التعددية في أي مجتمع إن أُحسن التعامل معها، تخلق حالة من الغنى والثراء، وتكون فرصة عظيمة للنهوض بهذا المجتمع.

وأضاف «زكي»، خلال كلمته بمؤتمر في مكتبة الإسكندرية، الذي تنظمه تحت عنوان «التعايش والتسامح وقبول الآخر.. نحو مستقبل أفضل»، اليوم الثلاثاء ويستمر حتى يوم الخميس بعد غد، أن أهمية قضية التسامح وقبول الآخر تتجاوز كونها قضية نقاشية بحثية نظرية، إلى كونها احتياجًا لا يمكن التغاضي عنه في حياة الشعوب والمجتمعات، كما أن بناء المستقبل لا يمكن أن يتأسس إلا على بناء قوي من العيش المشترك والسلام والتماسك المجتمعي.

الإنجيلية: مصر أظهرت مظاهر التماسك الاجتماعي

وأشار رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، إلى أن مصر أظهرت مظاهر التماسك الاجتماعي بتحطيم القوالب التي تصنف الآخرين، فالتصنيف والوصف يساهم في استبعاد الآخر، مطالباً بتعزيز المساحات المشتركة واحترام الاختلاف، مشيرًا إلى أن شرائح الدولة تعمل عن طريق الإجراءات والمؤسسات الدينية يجب أن تقدم تفسيرات معتدلة بعيد عن التطرف والمجتمع المدني يخلق جذر تواصل.

آليات التسامح والعيش المشترك

وأكد أن من أهم آليات إدارة هذا التنوع: التسامح والعيش المشترك والوعي والحوار وقبول الآخر، فهي تصنع تماسك المجتمع والتعاون بين أفراده، وتضع المصلحة المشتركة كجزء من استراتيجيات التفكير وآليات اتخاذ القرارات الرئيسية لدى الأفراد والمؤسسات، في إطار قانون يحترمه الجميع ويدعم هذه المفاهيم بقوة، ومجتمع ذي نسيج مرن يستطيع مواجهة أي تحديات أو دعاوى للكراهية والعنف.