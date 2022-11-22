مباريات كأس العالم 2022 تُذاع للمرضى في التأمين الصحي ببني سويف

حرصت إدارة فرع التأمين الصحي ببني سويف، برئاسة الدكتور محمد يحيى، مدير الفرع، على إذاعة مباريات كأس العالم 2022، داخل عيادات الإنتظار للترفيه على المرضى في ساعات الانتظار داخل المستشفى.

وجرى بث مباراة منتخبي السعودية والأرجنتين بكأس العالم قطر 2022، على شاشة مخصصة لقاعة انتظار المرضى والمنتفعين بعيادة السلام بمبنى الهلال وسط مدينة بني سويف.

مباريات كأس العالم 2022 في التأمين الصحي

وتفاعل المرضى وذويهم من منتفعي التأمين الصحي مع لحظات المباراة العصيبة، وسط تعبيرات الفرح مع هدفي منتخب السعودية، واستمر تفاعلهم حتى اللحظات الأخيرة من نهاية المباراة التي انتهت بفوز السعودية بهدفين مقابل هدف للأرجنتين.

مباريات كأس العالم 2022 في عيادات التأمين الصحي بني سويف

وقال الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، إن إدارة الفرع تحرص على توفير سبل الراحة للمرضى والمنتفعين المترددين على عيادات التأمين الصحي ومنافذ الخدمات الطبية بمبنى الهلال ومراكز المحافظة.

وقدم مدير عام فرع التأمين الصحي ببني سويف التهنئة إلى الفريق العربي السعودي، قائلا: «فوز السعودية هو فوز للعرب».

التأمين الصحي في بني سويف

وأشار مدير الفرع إلى أن عيادات التأمين الصحي بمدينة بني سويف ومراكز المحافظة، بدأت منذ شهر تقريبًا، العمل بمنظومة العيادات المسائية، التي تقدم خدمات الفحص والعلاج لمتوسط 750 مواطنًا يوميا، منذ تشغيلها في 24 أكتوبر الماضي، بهدف التيسير على المرضى والمنتفعين والحد من الزحام والتكدس بالعيادات.

وأشار مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، إلى أن تم بدء العمل بمنظومة العيادات المسائية فى 8 عيادات خارجية وهي: عيادة بنى سويف الشاملة بشارع صلاح سالم، وعيادة الصحة المدرسية بمقبل امام، وعيادة السلام بمبنى الهلال، وعيادات التأمين الصحي بمراكز الواسطى وناصر وإهناسيا والفشن.