الصحف السعودية تحتفي بأول فوز في كأس العالم 2022.. «الأخضر يحطّم ميسي ورفاقه»

احتفت الصحف والمواقع السعودية، بفوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي انتهت قبل قليل، ضمن منافسات دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022، حيث نشرت صحيفة «عكاظ»، تقريرا بعنوان «الأخضر يتعمّلق على الأرجنتين.. ويصعقه بهدفين في أولى مواجهتهما بكأس العالم»، بعد المفاجأة الثقيلة التي فجّرها في أولى مبارياته بكأس العالم 2022 أمام منتخب الأرجنتين، ليحصد أول 3 نقاط له في المجموعة ويتصدرها مؤقتا.

السعودية تهزم الأرجنتين في كأس العالم

«الأخضر يستهل مشواره في مونديال قطر بفوز ثمين على الأرجنتين».. بهذا العنوان احتفت صحيفة «الرياض» بأول 3 نقاط اقتنصها المنتخب السعودي في مباراته الأولى بالمونديال، بينما اختارت صحيفة «الجزيرة» عنوان «المنتخب يفتتح مشواره في مونديال قطر بفوزه على الأرجنتين بهدفين لهدف»، في دعم متواصل للاعبي المنتخب الوطني لمواصلة تألقهم في المونديال.

الأخضر يحطّم ميسي

وعنّون موقع «المواطن» السعودي، تقريره بشأن فوز منتخب بلاده بـ«الأخضر يحطّم ميسي ورفاقه ويُبهر العالم بثنائية في الأرجنتين»، بينما اختار موقع «إيلاف» عنوان «بتحويل تأخرهم بهدف إلى تقدم بهدفين مونديال 2022.. صقور السعودية يقلبون الطاولة على الأرجنتين».

وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الهدف الأول لمنتخب بلاده من ضربة الجزاء، لتعدّل السعودية النتيجة وتحرز الهدف الأول بأقدام اللاعب صالح الشهري في الدقيقة الـ48، وبعدها عزّز سالم الدوسري تقدم الأخضر بالهدف الثاني من تصويبة قوية في الدقيقة الـ53.