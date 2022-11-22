دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جماد الأول غدا: «اللهم بلغنا رمضان»

أعلنت دار الإفتاء، أن غدًا استطلاع هلال شهر جمادى الأولى لعام 1444هـ، وقالت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «غدًا بإذن الله تعالى، نستطلع هلال شهر جمادى الأولى لعام 1444هـ، اللهم بلغنا رمضان».

منهج رؤية الهلال

وذكرت دار الإفتاء المصرية، منهجها في رؤية الهلال، الذي يتمثَّل في مجموعة خطوات، مؤكدة أن الرؤية تكون لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية، وهي شهر رمضان وشوال وذي الحجة؛ وحتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذي القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد، لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية في عبادة المسلمين.

وأوضحت دار الإفتاء، أن الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية، التي تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، وعددها سبع لجان، مبثوثة في أنحاء جمهورية مصر العربية في طولها وعرضها، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.

وأكدت أن هناك رؤية بصرية نعتمدها مع الحساب الفلكي الدقيق، والحساب الفلكي يحدد لنا أمرين: الأمر الأول: هو مكان نزول القمر، وبمعنى أدق: الإحداثيات التي ينزل فيها القمر في هذا الشهر، الأمر الثاني: هو كيفية غروب القمر.

كيفية نزول القمر

وذكرت دار الإفتاء، كيفية نزول القمر والتي تتمثل في خمس حالات: الحالة الأولى: أن يغرب قبل غروب الشمس، والحالة الثانية: أن يغرب مع غروب الشمس.

الحالة الثالثة: أن يغرب بعد غروب الشمس وقبل الاجتماع بالشمس في كبد السماء، وفي هذه الأحوال لا يمكن اعتماد الشهر؛ لأن الشهر لم يولد شرعًا.