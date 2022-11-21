خطوات طلب فتوى من دار الإفتاء المصرية.. موقع إلكتروني وخط ساخن

تتيح دار الإفتاء المصرية إمكانية الحصول على فتاوى شرعية في الأمور الحياتية والدينية، وذلك من خلال خطوات طلب فتوى عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للدار، فضلا عن خط ساخن يمكن التواصل عبره.

وترصد «الوطن»، ضمن خدماتها الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، خطوات طلب فتوى من دار الإفتاء المصرية، وذلك في السطور التالية.

خطوات طلب فتوى من دار الإفتاء المصرية

ويمكن من خلال الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية الاستعلام عن فتوى شرعية في خطوات بسيطة، حيث يتم الرد على التساؤل خلال 24 ساعة عبر البريد الإلكتروني، وتتلخص الخطوات البسيطة كالتالي:

- تتمثل الخطوة الأولى في طلب فتوى شرعية، من خلال الدخول على دار الإفتاء المصرية بشكل مباشر من هنـا.

- اختيار «طلب فتوى».

- اختيار نوع الفتوى مثل «حج، صلاة، طلاق، ميراث...».

- إدخال البريد الإلكتروني إن وجد، حيث سيتم إرسال الفتوى في رسالة جديدة بمجرد الرد عليها.

- كتابة السؤال المراد بشكل واضح، ويجب بأن يكون سؤالا واحدا فقط.

- الضغط على «إرسال».

- سيظهر للمستعلم رقم، يجب الاحتفاظ به، حيث سيمكنك الاستعلام عن الفتوى من خلاله، كما سيتم الرد على سؤال برسالة عبر البريد الإلكتروني، لذلك تأكد من متابعته.

يذكر أنه يتم الرد على الفتاوى يوميًا ما عدا الجمعة والسبت والإجازات الرسمية، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً لجميع الفتاوى، ما عدا الفتاوى الخاصة بالميراث، يتم الإجابة يوميًا ما عدا الجمعة والإجازات الرسمية في الفترة ما بين 9 صباحًا حتى 9 مساءً.

طرق الحصول على فتوى من دار الإفتاء

وفضلا عن الموقع الالكتروني لدار الإفتاء، هناك طرق أخرى تتيحها الدار للحصول على فتوى شرعية، منها الاتصال بالخط الساخن على رقم 107 من داخل مصر، وللمقيمين بالخارج من رقم: 25970400(00202) إلى رقم 25970430(00202).

كما يمكن أن تقوم بتوجيه سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» خلال البث المباشر الذي تنظمه الدار بشكل منتظم.