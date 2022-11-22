النائبة إيناس عبد الحليم: أعضاء «صحة البرلمان» أعلنوا تبرعهم بأعضائهم بعد الوفاة

قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة قانون التبرع بالأعضاء، إن أعضاء لجنة الصحة أعلنوا تبرعهم بأعضائهم بعد الوفاة، في مبادرة منهم لتحفيز المواطنين على الإقبال على التبرع بالأعضاء حال الوفاة، لإنقاذ حياة مرضى آخرين.

أعضاء لجنة الصحة يتبرعون بأعضائهم بعد الوفاة

وأضافت، أن النواب أعضاء لجنة الصحة أعلنوا جميعهم أمام اجتماع اللجنة وبكامل إرادتهم التبرع بأعضائهم بعد الوفاة، وجرى توزيع استمارات التبرع بالأعضاء على أعضاء اللجنة، تمهيدا لتوثيقها بإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، طبقا للقانون.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن هذه المبادرة أتت من منطلق الإيمان التام والكامل من أعضاء لجنة الصحة بأن عليهم واجب وطني، وهو إنقاذ مريض قد يحتاج إلى نقل عضو أو زراعة عضو، لذا تشجع على تنمية ثقافة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.

ثقافة التبرع بالأعضاء

وأكدت، أن أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب أطلقوا هذه المبادرة في خطوة تشجيعية لتنمية ثقافة التبرع بالأعضاء، وأيضا من منطلق إنقاذ حياة مريض، ﻻسيما بعد أن أجاز الأزهر وأفتى بعدم حرمانية التبرع بالأعضاء.