وزير السياحة أمام مجلس النواب لمناقشة 73 طلب إحاطة

بدأ مجلس النواب قبل قليل، جلسته العامة لمواجهة أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، بنحو 73 آداة رقابية مقدّمة من أعضاء المجلس، تنوّعت بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة.

الترويج للسياحة المصرية

وتتضمّن طلبات الإحاطة المقدّمة من النواب، أسئلة ومناقشات عامة عن الترويج للسياحة بجميع أنواعها، وترميم الآثار والمباني والمناطق الأثرية والحفاظ عليها، وجهود إزالة تمثال شامبليون المسيء للحضارة الفرعونية والواقع وسط العاصمة الفرنسية باريس، وطلبات إحاطة بشأن منع النساء تحت سن الأربعين من الإقامة في الفنادق دون مرافق.

التوعية بقيمة الآثار المصرية

ويناقش المجلس أيضا، طلب إحاطة مقدم من النائبة آيات الحداد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تكثيف حملات التوعية للشعب المصري بقيمة آثار مصر، وطلبات إحاطة مقدمة من عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، بشأن جهود الوزارة لإزالة تمثال شامبليون المسيء للحضارة الفرعونية والواقع وسط العاصمة الفرنسية باريس.

وقالت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إنّ مصر لم تتبوأ مكانة متقدمة في الملف السياحي، ررغم امتلاكها جميع المقومات.