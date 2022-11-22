محلل سياسي أوكراني لقناة القاهرة الإخبارية: روسيا أضعف بكثير من بداية الأزمة

قال الدكتور بوهدان هورفات، المحلل السياسي الأوكراني، إن روسيا الآن أضعف بكثير من بداية الأزمة، خصوصا بعد انسحابها من خيرسون.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم» الذي تقدمه الإعلامية آية لطفي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن التصريحات الروسية غير مقبولة، ولا تعني أي سلام دائم، وعلينا أن ننظر إلى ما تريده روسيا لا ما تقوله روسيا، فهي تحتاج إلى فاصل في ميادين القتال لأنها اضطرت للانسحاب من خيرسون جنوب أوكرانيا.

وتابع: «هذا الشتاء نرى القوات الروسية أضعف بكثير من بداية هذه الحرب، وما يريده الروس الآن هو فاصل في المعارك، ومن طرف آخر فأوكرانيا تعتمد على النجاح في هذه المنطقة، ونذكر في مارس عندما بدأ الحديث عن صفقة الحبوب والتي وافقت روسيا عليها، وذلك بعد فشل المعارك».

واستطرد المحلل الأوكراني أن أوكرانيا تعتمد على النجاح في ميدان القتال لكن روسيا تحتاج توقفا لالتقاط الأنفاس وليس هدف هذا السلام الدائم.