كاتب صحفي لـ«القاهرة الإخبارية»: دعم أمريكا وأوروبا لأوكرانيا سبب إطالة أمد الحرب

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن روسيا كانت تعتقد أنها يمكن أن تحقق أهدافها في أوكرانيا خلال شهرين.

وأضاف «عفيفي»، خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم» الذي تقدمه الإعلامية آية لطفي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن روسيا أعلنت في بدء الحرب أن عمليتها العسكرية محدودة أو خاطفة، وكانت تظن أنها لن تستغرق كل هذا الوقت، وفي خلال شهر أو شهرين ستنفذ العملية العسكرية أهدافها التي كانت موضوعة لها، ثم يجلس الطرفان على مائدة المفاوضات، لكن أمد الحرب طال والحسابات الروسية لم تجد صداها على أرض الواقع.

الدعم الأمريكي والأوروبي

وتابع: «على الجانب الآخر الدعم الأمريكي والأوروبي لأوكرانيا وإمدادها بالعديد من الأسلحة الحديثة والمتطورة وفر لها الوقت، وأعطاها القوة للصمود بشكل كبير أمام الهجمات الروسية المختلفة، لذلك سيستمر أمد هذه الحرب ويطول».