طلاب معهد أزهري ينظمون ممرا شرفيا لمعلمين محالين للمعاش بالدقهلية

نظم طلاب معهد بنين بلقاس خامس الإعدادي الثانوي، التابع لإدارة الدقهلية الأزهرية، ممرًا شرفيا لعدد من الأساتذة لخروجهم على سن المعاش.

وأقام أنور عبد الغفار أبو الخير، شيخ معهد بنين بلقاس خامس، حفلة لتكريم الأساتذة بمناسبة الخروج على المعاش، داعيا الله أن يوفقهم خلال الفترة المقبلة.

معهد بنين يكرم أساتذة محالين على المعاش

أوضح أن المحالين على المعاش لم يدخروا جهدًا في الاعتناء بالطلاب، ومعاملتهم مثل أبنائهم، وحرصهم الدائم على توصيل المعلومات وشرح الدروس بطريقة جيدة حفاظًا على مستقبلهم.

أسماء المحالين للمعاش

والمحالون على المعاش هم، الشيخ عبدالمقصود الشناوي ، وعلي سالم، أستاذ الفيزياء والأستاذ أسامة سعد، مدرس اللغة العربية، والأستاذ جمال سعد، وزكريا الدسوقي، والحاج جمعة محمد محمد.

المدرسون حافظوا على مستقبل الطلاب

من جانبه قال أحمد عبد الحميد مدرس اللغة العربية، لـ«الوطن»، إن تكريم الأساتذة المحالين على المعاش، جاء عرفانا لجميلهم، حيث إنهم لم يتأخروا يوما عن تعليم الطلاب والحفاظ على مستقبلهم فبذلوا جهودا مضنية في هذا الصدد.

من جانبها نشرت الصفحة الرسمية لمعهد بنين معهد رجب على موقع التواصل الاجتماعي فيديو للممر الشرفي لتكريم الأساتذة المحالين على المعاش.