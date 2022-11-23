الجمعية المصرية للدراسات التاريخية تنظم «سيمنار الآثار الإسلامية» السبت المقبل

تنظم الجمعية المصرية للدراسات التاريخية بمدينة نصر «سيمنار الآثار الإسلامية»، في الجلسة الأولي لعام 2022- 2023، يوم السبت الموافق 26 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الجمعية المصرية للدراسات التاريخية.

ويتولى رئاسة السيمنار الدكتور أمين عبد الله الرشيدي أستاذ التصوير الإسلامي ورئيس قسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار بجامعة الفيوم.

التقنيات الحربية في العصر الإسلامي

ويشارك في فعاليات السيمنار الدكتور المصطفي محمد أحمد الخراط باحث في العمارة والآثار الإسلامية بوزارة السياحة والآثار المصرية بمحاضرة بعنوان «محطات نوعية في التقنيات الحربية في مصر في العصر الإسلامي».

الأقواس العثمانية المزخرفة

وتشارك نرمين ناجي علي عزت باحث في الفنون والآثار الإسلامية بوزارة السياحة والآثار المصرية بمحاضرة بعنوان «الأقواس العثمانية المزخرفة بأسلوب فن اللك» ويتولى رئاسة السيمنار الدكتور أحمد رجب عميد كلية للآثار بجامعة القاهرة.

كما يشارك في التنظيم الدكتورة رحاب الصعيدي أستاذ الآثار الإسلامية المساعد بكلية الآثار بجامعة القاهرة، والدكتور أسامة كمال إبراهيم مدرس التصوير الإسلامي بكلية الآثار بجامعة القاهرة والدكتورة نيرة حامد محمد باحثة في الآثار الإسلامية.