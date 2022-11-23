%30 من المعلنين على «تويتر» أوقفوا التعامل معها بعد نقل الملكية لـ«ماسك»

قالت قناة «العربية»، إن ثلث المعلنين الكبار بمنصة «تويتر» أوقفوا إعلاناتهم خلال الأسبوعين الماضيين، بعد سيطرة الملياردير الأمريكي «إيلون ماسك»، على الشركة المالكة للمنصة.

استحواذ ماسك الفوضوي على شبكة التواصل الاجتماعي

وتوقف العشرات من كبار المعلنين على «تويتر»، بما في ذلك 14 من بين أفضل 50 معلناً، عن الإعلان في الأسابيع القليلة، ما يظهر استحواذ ماسك الفوضوي على شبكة التواصل الاجتماعي، والذي يقدم تحليلًا للعلامة التجارية حول اتجاهات التسويق الرقمي.

الشركات التجارية توقف الإعلان على المنصة

وتظهر بيانات «باثماتيكس»، أن شركة الأدوية «ميرك» وشركة «كيلوج»، لصناعة الحبوب، وشركة «فيريزون» وشركة «وسطن بير»، أوقفوا أيضا الإعلانات خلال الأسابيع الأخيرة، ولم تستجب الشركات لطلبات التعليق من «ذا بوست».

وفي نفس السياق، أصدرت مجموعة «أومنيكوم»، للدعاية والتسويق في 12 من نوفمبر 2022، توصية لعملائها بوقف إنفاقهم مؤقتاً على الإعلانات في تويتر، وتخدم «أومنيكوم»، أكثر من 5 آلاف عميل في 70 دولة، بينهم شركات «ماكدونالدز» و«أبل» وجونسون آند جونسون، كما أوقفت الشهر الماضي شركة جنرال موتورز الأميركية لتصنيع السيارات الإعلانات المدفوعة على تويتر.

إيلون ماسك يستحوذ على تويتر مقابل 44 مليار دولار

وعلي جانب أخر، ألقى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، باللوم على مجموعات الحقوق المدنية في انخفاض الإيرادات بشكل كبير مع ضغطها على معلني تويتر، لمقاطعة الخدمة إلى أن يوضح ماسك كيف سيتحكم في المعلومات المضللة وخطاب الكراهية على تويتر.

يذكر أن مبيعات الإعلانات مثلت أكثر من 90% من عائدات منة تويتر في الربع الثاني من عام 2022.