وسائل إعلام: مالك «تويتر» يسرح المزيد من موظفي المبيعات

سرَّح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، المزيد من موظفي المبيعات في الشركة، وفقا لما ذكرته وكالة «بلوبرج» الأمريكية.

مصدر: لدى «تويتر» حوالي 2750 موظفا

وقال مصدر إن لدى شركة «تويتر»، حاليا حوالي 2750 موظفا، بعد حوالي 7000 قبل استحواذ ماسك على موقع التدوينات القصيرة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، أعاد موقع التدوينات القصيرة «تويتر» تفعيل الحساب الشخصي للنائبة الأمريكية اليمينية الجمهورية، مارجوري تايلور جرين، بعد حجبه في يناير الماضي لانتهاكها سياسة المعلومات المضللة حول فيروس كورونا.

وكان «تويتر»، حضر الحساب الشخصي لجرين بسبب انتهاكات متكررة لقواعده حول التضليل بشأن كورون، وقالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، في يناير الماضي، إن موقع التدوينات القصيرة سبق أن جمد حساب عضوة «الكونجرس» عن ولاية جورجيا، 4 مرات.

جرين في يناير الماضي: شركة «تويتر» عدو لأمريكا

وفي ذلك الوقت، قالت جرين إن الحظر أثبت أن شركة «تويتر» عدو لأمريكا، مضيفة في بيان عبر «تليجرام»، إن مواقع التواصل الاجتماعي لا تستطيع منع انتشار الحقيقة على نطاق واسع.

واتهمت النائبة الأمريكية، «تويتر» بمساعدة أعداء مجهولين في ثورة شيوعية.

وكان مالك موقع التدوينات القصيرة الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، قال في وقت سابق، إنه لن يتخذ قرارات مهمة بشأن محتوى الموقع أو إعادة الحسابات المحظورة قبل إنشاء مجلس الإشراف على المحتوى.

بدورها، قالت «رابطة مكافحة التشهير»، واحدة من أهم شركاء «تويتر» في مجال الأعمال الخيرية إنها تدرس إنهاء علاقتها بالموقع بسبب التغييرات السياسية الأخيرة، مضيفة إن خطوة ماسك المفاجئة لإعادة حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خطيرة وغير متسقة.

وأشارت «رابطة مكافحة التشهير»، إلى أن السماح لمغنى الراب كانييه ويست بالعودة إلى موقع «تويتر» أثار المخاوف. وكان موقع التدوينات القصيرة، حظر في وقت سابق، حساب كانييه ويست بسبب منشور معاد للسامية في أكتوبر 2022.