الرئيس السيسي يشدد على أهمية إدارة أصول هيئة الأوقاف وتنميتها

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والسيد محمد عبد النبي مساعد وزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود إدارة أصول هيئة الأوقاف وتنميتها.

وشدد الرئيس على الأهمية البالغة لأصول ومال الوقف، وما تمثله من خصوصية شديدة تستوجب ليس فقط الحفاظ عليها ولكن حسن إدارتها وتنميتها، والعمل الدؤوب على التحصيل الدقيق لمستحقات الأوقاف بالقيمة السوقية العادلة صوناً للوقف.

ووجه الرئيس بتضافر جهود كل أجهزة الدولة المعنية لسرعة تنفيذ جميع الأحكام الصادرة لصالح هيئة الأوقاف، وسرعة الفصل في قضايا الوقف المتداولة حالياً في القضاء.

وعرض الدكتور مختار جمعة، تطور إيرادات هيئة الأوقاف التي بلغت في العام المالي 2021-2022، نحو 2.035 مليار جنيه، بزيادة قدرها 216 مليون جنيه عن العام المالي 2020-2021، في حين حققت هيئة الأوقاف في الربع الأول من العام المالي الحالي نسبة زيادة في الإيرادات قدرها نحو 22% عن نفس الفترة من العام المالي السابق، كما عرض الموقف الخاص بالأحكام القضائية الصادرة لصالح هيئة الأوقاف وما تم تنفيذه منها.

وعرض السيد محمد عبد النبي مساعد وزير الأوقاف، خطة هيئة الأوقاف الاستثمارية الرامية إلى تحقيق أقصى استفادة من أعيان وأصول الوقف.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد أيضاً قيام وزير الأوقاف بعرض جهود الوزارة في مجال البر ومشروع صكوك الأضاحي والإطعام، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس لكل مؤسسات الدولة بتكثيف برامجها للحماية الاجتماعية، موضحاً أن مشروع الصكوك يحظى بثقة المواطنين ويتطور عاماً بعد عام، إذ بلغ إجمالي ما تم تحصيله من صكوك هذا العام نحو 218 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 75 مليون جنيه، وبنسبة زيادة نحو 53% عن العام الماضي.