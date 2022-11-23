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نقيب الصحفيين: السيسي يوجه بعلاج الكاتب سيد عبدالعاطي على نفقة الدولة

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أحمد البهنساوى
02:26 م | الأربعاء 23 نوفمبر 2022
سيد عبد العاطي

سيد عبد العاطي

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدَر توجيهاته بتحمل الدولة جميع نفقات علاج الزميل سيد عبدالعاطي الكاتب الصحفي ورئيس التحرير الأسبق لجريدة «الوفد»، وذلك فور معرفة رئيس الجمهورية بالحالة الصحية الحرجة التي يمر بها الزميل؛ الذي يعالج الآن في قسم الرعاية المركزة بإحدى المستشفيات.

نقيب الصحفيين يشكر الرئيس: السيسي يقدر عطاء كل المنتمين لمهنة البحث عن الحقيقة

وتابع نقيب الصحفيين في بيان صادر اليوم: «أتقدم بـ إسمي شخصيًا وبالنيابة عن أسرة الزميل سيد عبدالعاطي وكل أعضاء نقابة الصحفيين، بخالص الشكر والامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي على قراره الكريم المعتاد والذي يعكس تقديره لعطاء الزميل - شفاه الله - ولكل المنتمين لمهنة البحث عن الحقيقة».

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بقلم أحمد البهنساوى

حاصل على بكالوريوس إعلام القاهرة - عضو نقابة الصحفيين منذ 2008 - محرر سابق في تغطية رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة - مسئول عن ملفات إعلامية كالأعلى للإعلام.