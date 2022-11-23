تفاصيل وفاة معلمة مصابة بالسرطان بالغربية.. «عمرها ما زعلت حد»

سيطرت حالة من الحزن على قرية الدلجمون التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات، بالغربية، بعد وفاة معلمة تدعى «ملكة الشورة»، بعد صراع مع السرطان.

أوضح عادل محمد أحد أهالي القرية في تصريحات لـ«الوطن»، أن آخر ما كتبته المعلمة الراحلة على موقع التواصل الاجتماعي: «أنا في مستشفى الأورام أمام الطوارئ بطنطا، ومحتاجة متبرعين بالدم حالا ولكم جزيل الشكر».

أصيبت منذ 3 سنوات بالسرطان

وأضاف عادل محمد، أن «ملكة الشورة»، تعمل معلمة لغة عربية في مدرسة علي ابن طالب الإعدادية بالقرية، وتبلغ من العمر 58 عاما، تعيش برفقة زوجها ولديها من الأبناء، 2 من الذكور، محمد ويعمل في المملكة العربية السعودية، وآخر مهندس يدعي السيد، وأصيبت منذ 3 سنوات بسرطان في الدم، وتذهب كل فترة، لتلقي العلاج وتغيير دم، واشتد عليها المرض في الشهور القليلة الماضية، إلى أن فارقت الحياة صباح اليوم.

متبرعين بالدم

أوضح محمد عفيفي أحد أهالي أهالي القرية لـ«الوطن»، أن الراحلة كانت محبة للخير، وداعمة له، وكانت تحرص على المشاركة في الأعمال الخيرية من خلال إحدى الجمعيات الخيرية بالقرية: «عمرها ما زعلت حد ولا ردت سائل».

وأشار إلى أن أعمالها الخيرية، كانت تفضل أن تكون في ضي الكتمان، وأن آخر ما قامت به هو كتابة منشور على مواقع التواصل الإجتماعي الخاص بالقرية، أنها تحتاج إلى متبرعين بالدم.

وأضاف «عفيفي»، أنه جرى تشييع جثمان السيدة، بعد حضور نجلها من المملكة العربية السعودية، إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة، بمسقط رأسها، بعد أداء صلاة الجنازة عليها من داخل مسجد وعقب الانتهاء من صلاة العشاء في مشهد جنائزي مهيب حرص على حضوره المئات من الطلاب وأولياء الأمور والأهالي.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالغربيه، نعتت المعلمة الراحلة، كانت خير أخت وخير معلمة سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.