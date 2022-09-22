هشام سليم في لقاء تلفزيوني قديم: «السرطان مرض خبيث وبايخ»

فارق الفنان هشام سليم الحياة، عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد صراع مع المرض، ومن المفارقات أنه في شبابه قال إنه لو ربح جائزة مالية سوف يتبرع بها لمعهد السرطان، مشيرًا إلى صعوبة التعافي منه.

هشام سليم: رحلة السرطان طويلة ومكلفة

وفي لقاء تلفزيوني قديم، سألته المذيعة منى الحسيني ببرنامج «حوار صريح جدًا» بالتلفزيون المصري: «لو كسبت جائزة مالية هتعمل فيها إيه؟» فرد أنه سيمنحها لمعهد السرطان لأنه مرض خبيث ورحلة علاجه طويلة ومكلفة.

وأضاف خلال اللقاء: «السرطان مرض خبيث وبايخ، اللي يمرض به يحتاج فترة علاج طويلة، والعلاج ثمنه غالي، وبالتالي حاجة كويسة إني أحط قيمة الجايزة في معهد السرطان».

مهنة الفن ليست مضمونة

وكشف هشام سليم أنه عمل في مهن كثيرة قبل اتجاهه للفن، نظرًا لأن الفن ليس مهنة مضمونة، موضحًا أنه درس لمدة 4 سنوات في إدارة الفنادق، ثم عمل بعد ذلك في الفنادق، ثم اتجه للفن.

ولفت إلى أنه شعر بالغرور بعد فيلم «إمبراطورية ميم»، ولكن والده نصحه بعدم الغرور، ووجهه للطريق الصحيح.

يذكر أن هشام سليم واحد من أهم نجوم الفن المصري، وولد في القاهرة عام 1958، وهو نجل لاعب الكرة المصري السابق ورئيس النادي الأهلي صالح سليم، كان أول ظهور له في عالم السينما من خلال أدائه دور نجل الفنانة فاتن حمامة في فيلم «إمبراطورية ميم» عام 1972، وحقق بعدها نجاحات في السينما وشارك في عدة أعمال فنية وسينمائية ومسرحية، فيما كانت مشاركة له في الدراما بمسلسل «هجمة مرتدة».