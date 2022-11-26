إرشادات مهمة للتعافي من الإصابة بالفيروس المخلوي.. بينها التغذية الجيدة

قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات والتعليمات التى يجب على أولياء الأمور اتباعها لحماية الأطفال من الفيروسات التنفسية خلال فصل الشتاء، وذلك في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها، إن هناك مجموعة من الإرشادات تساهم في التعافي من الفيروس المخلوي التنفسي، وهي الراحة، وحمامات البخار، وشرب السوائل الدافئة بكثرة، والابتعاد تمامًا عن السجائر، والتهوية الجيدة والتغذية الصحية.

لا يوجد علاقة بين الفيروس التنفسي وكورونا

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه لا توجد أي أبحاث علمية تفيد بالربط بين لقاح كورونا وظهور الفيروس المخلوي التنفسي، مطالبة المواطنين بضرورة رفع الوعي الأسري بالتعامل مع الأمراض الفيروسية المنتشرة في فصل الشتاء والخريف.

كيفية حماية الأطفال من الفيروسات التنفسية

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه لحماية الأطفال من الفيروسات التنفسية خلال فصل الشتاء لابد من غسل اليدين باستمرار، والتنظيف المستمر للأسطح، وتهوية الغرف بشكل جيد، وعدم تقبيل الأطفال في مثل هذه الأوقات.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها من مصادرها الرسمية، ودعت المواطنين بعدم التخوف ونشر القلق والذعر بينهم البعض، خاصة وأن الفيروس ليس جديد وهو موجود منذ سنوات عديدة.

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن توفير كافة الأدوية بمستشفيات الحميات والصدر، وقالت هناك رفع أعلى درجات الاستعداد داخل المستشفيات لاستقبال كافة الحالات المرضية وتشخصيها على أعلى مستوي.