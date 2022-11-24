أوكرانيا تغرق في الظلام.. «ناسا» ترصد المشهد وتحذير من معاناة قاسية

أظهرت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، صورا لمدن أوكرانية، تعمها الظلام، حيث انقطعت عنها الكهرباء، مع غياب الأضواء عن مختلف المدن الأوكرانية، بسبب العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، منذ 24 فبراير الماضي، والمستمرة حتى الآن، التي شهدت استهداف مواقع الطاقة الأوكرانية والبنى التحتية، بحسب قناة «العربية» الإخبارية.

انقطاع التيار الكهربائي والمياه

ذكرت وكالة «فرانس بيس»، أنه في الوقت الذي أظهرت صور الأقمار الصناعية البلدان المجاورة لكييف وغيرها، تشع منها حبيبات الضوء الصغيرة، التي رصدت من الفضاء، كان هناك ضربات روسية على أنحاء البلاد، تسببت في تدمير شبكة الكهرباء وسقوط العديد من القتلى، كما أحدثت فصل في 3 محطات للطاقة النووية عن الشبكة، ما أدى إلى انقطاع كبير جدا للتيار الكهربائي في مولدافيا المجاورة، وانقطاع المياه أيضا.

معاناة أوكرانية في الشتاء

حذرت منظمة الصحة العالمية، أن أوكرانيا ستعاني في فصل الشتاء جراء انقطاع التيار الكهربائي والبرد القارس.

وعلي جانب أخر، أعلن سلاح الجو الأوكراني، أمس، أنه روسيا أطلقت نحو 70 صاروخا عابرا علي أوكرانيا، وحاولت كييف صدها وردعها، وأسقطت 51 منها.

ومنذ أسابيع، غيرت روسيا تكتيكها القتالي، مركزة على نظام الطاقة الأوكراني، مما تركه في حالة يرثى لها، وحرم الأوكرانيين من الضوء والمياه والتدفئة.