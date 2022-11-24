تلاميذ ينظمون ممرا شرفيا لمدير مدرسة ببني سويف لبلوغه سن المعاش

نظم تلاميذ مدرسة إهناسيا الريفية الابتدائية، التابعة لإدارة إهناسيا المدينة التعليمية، غرب محافظة بني سويف، ممرا شرفيا، لمدير المدرسة لبلوغه السن القانونية للتقاعد، حيث أقاموا له احتفالية كبرى، شهدت حضور عدد كبير من قيادات التعليم والمُدرسين بمركز إهناسيا، وقدموا لمديرهم بعض الهدايا البسيطة.

ممر شرفي وفاءً ومحبة لمدير المدرسة

بدأ الحفل بتنظيم ممر شرفي ضم أكثر من 150 تلميذاً وتلميذة، وسط فرحة عارمة، وأعلام مصر والبالونات، ثم تلاه السلام الجمهوري وتلاوة من آيات الذكر الحكيم ثم كلمة الترحاب من إدارة المدرسة، معربين فيها عن دوره خلال فترة إدارته لافتين إلى أنه كان مثالاً للإنضباط، وذلك بحضور عصام خالد مدير إدارة اهناسيا التعليمية، ووكيل الإدارة ونقيب المعلمين بالمركز وعددا من المدرسين والإداريين بالإدارة التعليمية.

مدير المدرسة: قضيت عمري في خدمة أبنائي التلاميذ

وقال أحمد صابر حسانين، مدير المدرسة، «قضيت معظم عمري في خدمة العملية التعليمية، وها أنا الآن قد بلغت سن المعاش، أديت عملي بإخلاص وصدق وأمانة، ومدرستنا كانت قدوة لجميع المدارس»، مطالبا كل المدرسين بالسير على الدرب واستكمال المسيرة.

وأبدى مدير المدرسة عن بالغ سعادته وشعوره بالفخر والاعتزاز، مؤكداً أن ما حدث هو التكريم الأكبر الذي قد يحصل عليه طوال حياته، حيث فوجئ بتجمع التلاميذ داخل فناء المدرسة مصطفين وعمل ممر شرفي تكريمًا له على سنوات الجهد والعطاء المبذول في خدمة العملية التعليمية، وهو ما أثلج صدره وجعله يشعر بأن سنوات جهده طرحت ثمرا طيبا.

مدير المدرسة: التكريم أثلج صدري وفرحتي بأبنائي لا تُقدر

ولفت مدير المدرسة إلى أن هذا التكريم أثلج صدره بعد أن شاهد المدرسة كلها بتلاميذها ومدرسيها والإداريين يقفون ويصفقون له في ممر شرفي أثلج صدره وجعله عاجزا عن الكلام أو التعبير عن ما بداخله، مشيراً إلي أن هذا المشهد لن يفارق ذهنه طوال حياته، لأن كل هذا الحب لا يقدر بمال.