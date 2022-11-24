الفريق أسامة عسكر يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك «ميدوزا- 12»

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق أول كونستانينيوس فلورس رئيس هيئة الأركان العامة اليونانية، والفريق ديموكريتوس زيرفاكيس قائد الحرس الوطني القبرصي، وقائد القوات البحرية الملكية السعودية، المرحلة الرئيسية للتدريب البحري الجوي المشترك «ميدوزا – 12»، والذي استمرت فعالياته لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط بجمهورية مصر العربية بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والسعودية والأمريكية، وكلاً من الإمارات والبحرين وألمانيا وفرنسا والمغرب والأردن والكونغو ورومانيا بصفة مراقب.

وكان في الاستقبال على متن الحاملة الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية، وبدأت المرحلة الرئيسية بتقديم عرض تفصيلي على متن حاملة المروحيات جمال عبد الناصر تضمن عرض الأنشطة والفاعليات التي تم تنفيذها في مراحل التدريب المختلفة، علاوة على عرض المخطط الزمني لتنفيذ الأنشطة خلال المرحلة الرئيسية.

وشاهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والحضور تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية للدول المشاركة في التدريب تضمنت تنفيذ إسقاط مظلي لعناصر المظلات لتأمين رأس الشاطئ بمنطقة الإبرار، كما تم تنفيذ عملية إغارة على هدف ساحلي أظهرت مدى القدرة على العمل المشترك بكفاءة واقتدار، بالإضافة إلى تنفيذ قذف جوي ضد عدد من الأهداف المعادية على الساحل بواسطة الطائرات متعددة المهام، وكذلك تنفيذ رماية مدفعية للوحدات البحرية بالأعيرة المختلفة ضد الأهداف غير النمطية أبرزت ما تتمتع به القوات من دقة ومهارة عالية في إصابة الأهداف.

كما اشتمل التدريب تنفيذ حق الزيارة والتفتيش على سفينة مشتبه بها، والتدريب على صد هجوم جوي معاد، كما نفذت القوات الخاصة البحرية عددا من الأنشطة كفتح الثغرات وتأمين رأس الشاطئ والإغارة على هدف ساحلي، تلا ذلك تنفيذ عملية برمائية بواسطة وسائط الإبرار المحمولة على متن حاملة المروحيات للسيطرة على الأهداف الحيوية، كذلك قيام طائرات الهليكوبتر الهجومي بتقديم الدعم النيراني المكثف لتأمين ممر الاقتراب لوسائط الإبرار.

واختتمت الأنشطة بتنفيذ تشكيل استعراض بحري جوي، بمشاركة عدد من الوحدات البحرية مختلفة الطرازات والطائرات المتعددة المهام من الدول المشاركة لتحية الحضور.

وكانت المرحلة الأولى للتدريب تضمنت تنفيذ العديد من الأنشطة والمحاضرات النظرية والبيانات العملية لتوحيد المفاهيم المشتركة للقوات المنفذة، والقيام بالتخطيط الراقي لإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة ضد كافة التهديدات ويأتي نجاح هذه المرحلة تتويجاً للمجهود الذي بذل في التخطيط والإعداد والتنسيق للأعمال القتالية بين القوات المشاركة في التدريب.

وفي ختام المرحلة نقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للحضور، مؤكداً أن التدريب «ميدوزا» يعد أحد أهم التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية مع نظرائها من الدول الشقيقة والصديقة، وأن التدريب يهدف إلى تبادل الخبرات والتعرف على أحدث التكتيكات القتالية لمختلف الدول المشاركة بالتدريب، مشيداً بالأداء المتميز للعناصر المنفذة للأنشطة والروح المعنوية العالية والمظهر المشرف لرجال القوات البحرية أثناء تنفيذ المراحل القتالية المختلفة، وقدرتهم على تنفيذ عمل مشترك باحترافية ودقة.

حضر المرحلة الرئيسية عدد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية والدول الشقيقة والصديقة والملحقين العسكريين لمختلف الدول المشاركة بالتدريب ونخبة من الإعلامين، وعدد من طلبة الكلية البحرية.