انطلاق فعاليات التدريب البحري الجوي «ميدوزا -12»

انطلقت فعاليات التدريب البحري الجوي المصري «ميدوزا -12»، والذي سيستمر لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط، في مصر، بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والسعودية والأمريكية، وكلا من الإمارات والبحرين وألمانيا وفرنسا والمغرب والأردن والكونغو ورومانيا بصفة مراقب.

يأتي ذلك في إطار دعم العلاقات المتميزة، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

ويشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام القوات المشاركة فى التدريب بأعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط فى إدارة العمليات المشتركة وكذا تبادل الخبرات بين القوات المشاركة ، وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والإستعداد لتنفيذ أى مهام مشتركة تحت مختلف الظروف .

يأتى التدريب فى إطار تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكرى مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة ، وتنسيق الجهود والعمل المشترك لمواجهة التحديات بمنطقة البحر الأبيض المتوسط .