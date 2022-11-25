توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار على عدة مناطق تمتد إلى القاهرة

أعلن خبراء الأرصاد الجوية، في بيان صادر مساء اليوم، توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، خلال الفترة من غد السبت 26 نوفمبر حتى الاثنين 28 من ذات الشهر، إذ يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه خلال الأيام المقبلة ستشهد بعض المناطق سقوط أمطار تتفاوت شدتها، إذ يشهد غدا السبت، أمطارا خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية، والاثنين، أمطارا خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، فيما تشهد مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسلاسل جبال البحر الأحمر أمطارا خفيفة إلى متوسطة يوم الثلاثاء المقبل.

وذكرت الهيئة أن الأحد المقبل لن يشهد أمطارا بل تظهر شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة السبت 26 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

- الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 13.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 15.

درجات الحرارة الأحد 27 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 16.

- الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 15.

درجات الحرارة الاثنين 28 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 17.