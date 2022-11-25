مشاركان في مؤتمر تحالف العمل الأهلي بالدقهلية لقناة الحياة: هدفنا الاستماع لمشاكل المواطن

قال حسين سالم، مشرف تنموي في بنك الطعام المصري، في لقاء له ببرنامج «أهل بلدنا» مع الإعلامية مها موسى، والمذاع على قناة «الحياة»، إن جولات تحالف العمل الأهلي التنموي في المحافظات، تساعد في الاستماع للمشاكل التي تواجه الجمعيات والأفراد في مختلف المحافظات، ومعرفة المطلوب تقديمه بالشكل الأكثر إفادة للمجتمع.

وأوضح خالد البهنساوي، استشاري تنمية مجتمعية، للبرنامج، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يلعب دورا كبيرا في نقل الحوار الوطني من دوائر النخبة السياسية إلى جميع المواطنين في المحافظات، بما يؤكد أن التواصل أصبح لكل الفئات وليس للتنفيذين فقط، وذلك على هامش مؤتمر التحالف في محافظة الدقهلية.