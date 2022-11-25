عضو تحالف العمل الأهلي لقناة الحياة: دائرة مناقشات الحوار الوطني تتسع في المحافظات

استعرض برنامج برنامج «أهل بلدنا» مع الإعلامية مها موسى، والمذاع على قناة «الحياة»، جانبا من اللقاء الشعبي الموسع الذي عقده التحالف الوطني للعمل الأهلي بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتناقش فيه أعضاء التحالف، مع المواطنين، بهدف عرض وتبادل وجهات النظر وإبراز ما يجري من إنجازات على أرض الواقع.

وقالت سيمون ناصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، في لقاء مع برنامج «أهل بلدنا»، إن الحوار الوطني يمتد يوما بعد يوم وتتسع دائرته في المحافظات وكذلك المساحات المشتركة والمناقشات التي تدور حوله.