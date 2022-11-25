إزالة حائط آيل للسقوط بسطح كنيسة درب العيد ببني سويف

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة المحاسب هاني الجويلي، حائطاً أعلى سطح كنيسة درب العيد بالمدينة العاصمة، فور ورود بلاغ لغرفة العمليات بالمحافظة عن خطورة محتملة نتيجة أيلولة حائط قديم بسطح الكنيسة للسقوط.

سرعة التعامل مع بلاغ وراد باحتمالية سقوط حائط من أعلى كنيسة

وكلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد بمرافقة رئيس مدينة بني سويف، بالتحرك السريع حيال شكوى وبلاغ وارد لغرفة العمليات بالمحافظة عن خطورة محتملة نتيجة أيلولة حائط قديم بسطح كنيسة درب العيد للسقوط.

ووجّه محافظ بني سويف بمعاينة الموقع واتخاذ اللازم بحسب توصيات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، مع ضرورة إطلاعه عن المستجدات أولاً بأول، حيث تواجد بمكان البلاغ مأمور المركز برفقة الأجهزة والإدارات المختصة من إدارة الأزمات ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وجرت المعاينة الهندسية للحائط مصدر الخطورة المحتملة، حيث تم الاستقرار على هدم الحائط.

كردون أمني وإخلاء للمنازل المجاورة بمحيط الكنيسة

وجرى فرض كردون أمني حول الموقع، وإخلاء الموقع والمنازل المجاورة وفصل التيار الكهربائي والمرافق حرصا على سلامة المواطنين، بالتنسيق مع الحماية المدنية والكهرباء ومركز الشرطة والإسعاف، وتم هدم الحائط بمعرفة مقاول مختص وإزالة الخطورة، وطمأنة محافظ بني سويف على عودة الأمور لطبيعتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن، من خلال المراجعة الهندسية والميدانية من خلال مدير الإدارة الهندسية المهندس عبد العزيز مسلم.

رعاة كنيسة درب العيد يشكرون محافظ بني سويف

وأعرب رعاة الكنيسة من الآباء والقساوسة عن شكرهم الكبير للاستجابة السريعة من محافظ بني سويف وتوجيهه بسرعة التعامل مع الموقف الطارئ، ومتوجهين بالشكر لقيادات المحافظة والوحدة المحلية الذين حرصوا على التواجد ميدانيا حتى إزالة مصدر الخطورة المحتمل، وعودة الخدمات لطبيعتها بعدما تم الاضطرار لفصلها أثناء عملية الهدم للحائط.