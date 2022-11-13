بتكليف من محافظ بني سويف.. مديرية الصحة توفر اللبن العلاجي مجانا لطفلة

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، بالعمل على توفير نوع معين من اللبن العلاجي، لطفلة من الأسر محدودي الدخل.

والد الطفلة يراسل محافظ بني سويف هاتفيُا

وتلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رسالة عبر برنامج الواتس آب الخاص بهاتفه، من أحد الأشخاص الذي التمس مساعدته في توفير نوع معين من اللبن العلاجي غير المتوفر لدى وزارة الصحة، في ظل عدم توافره باستمرار في الصيدليات الخاصة، كذلك عدم قدرته على تحمل نفقته بشكل مستمر.

صحة بني سويف تبحث توفير اللبن العلاجي بشكل دائم للطفلة

من جانبه كشف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أنه فور تكليف المحافظة، تم بحث كافة السبل الممكنة لتوفير اللبن للطفلة، حيث تم الاتفاق مع مؤسسة الشيمي للتنمية إحدى المؤسسات التنموية بمحافظة بني سويف، على توفير اللبن بشكل دائم، تحت إشراف مديرية الصحة، إذ أفادت المؤسسة أنه يجرى التنسيق مع بنك الدواء المصري لضمان توافر هذا النوع للطفلة باستمرار، وأن المؤسسة ستقوم بصرف كمية تكفي الطفلة لمدة شهر لحين انتهاء الإجراءات الخاصة مع بنك الدواء.

محافظ بني سويف يوجه بمتابعة حالة الطفلة الصحية

ومن جانبه وجه المحافظ بمتابعة حالة الطفلة الصحية، واستمرار صرف اللبن لها، حتى تتم الفترة اللازمة، ومثنيا على التعامل السريع مع الحالة من خلال مديرية الصحة، والتعاون المثمر مع المجتمع المدني.