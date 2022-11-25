ابنة ترامب تتابع كأس العالم قطر 2022 من مدرجات ستاد لوسيل «صور»

نشرت إيفانكا ابنة ترامب صورها في مدرجات كأس العالم قطر 2022، على حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، إذ فاجأت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق، متابعيها بالظهور في مباراة ببطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، برفقة زوجها جاريد كوشنر وأبنائها الثلاثة في استاد لوسيل في قطر.

ابنة ترامب تشاهد مباراة في كأس العالم قطر 2022 بعد زيارتها الأهرامات في مصر

وحضرت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مباراة القمة بين صربيا والبرازيل أمس الخميس، على استاد لوسيل في قطر، الذي سيحتضن المباراة النهائية للمونديال بعد عدة أسابيع.

كانت إيفانكا قد نشرت صورا لها في الأهرامات المصرية وفي مدينة الأقصر مع العائلة، قبل يوم من حضور مباراة كأس العالم قطر 2022.

وكانت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، نشرت مجموعة من الصور لزيارتها وأسرتها إلى الأهرامات في محافظة الجيزة بمصر.

إيفانكا ترامب: استكشاف جمال مصر لأول مرة مع عائلتي

وعلقت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق، على الصور التي نشرتها عبر حسابها على «إنستجرام»: «يوم في الأهرامات.. مميز جدا.. استكشاف جمال مصر لأول مرة مع عائلتي».

ولاقت الصور تفاعل الكثير من متابعي ابنة ا​لرئيس الأمريكي السابق حول العالم، حيث حصلت على أكثر من 80 ألف إعجاب.​